Facebook retira el botón de "Me gusta" en su nuevo diseño de páginas

Se están rediseñando las páginas de Facebook. La red social anunció hoy un cambio significativo en la experiencia de la página de Facebook para creadores y figuras públicas, que incluye una nueva apariencia, navegación actualizada, la introducción de una sección de noticias dedicada, un nuevo formato de preguntas y respuestas para involucrar a los fanáticos y otros herramientas y conocimientos. En particular, el rediseño también eliminará el botón "Me gusta" para centrarse en los seguidores, una medida más directa de a cuántas personas llega una página actualmente.

Desde mese anteriores se informó sobre los planes de la compañía para revisar las páginas de Facebook el verano pasado, cuando comenzó a probar el aspecto actualizado con un número selecto de personas de alto perfil, incluidos actores, autores, creadores, seguidos de las páginas comerciales en inglés.

Hoy, Facebook dice que la nueva experiencia comenzará a implementarse oficialmente en todas las páginas de Facebook durante los próximos meses.

Páginas de Facebook estrenan diseño

Facebook elimina los likes de las páginas

Uno de los mayores cambios del nuevo diseño de la página es que elimina los "Me gusta". Esto se debe a que los Me gusta tergiversaban la verdadera popularidad de una página. A muchos usuarios de Facebook les había gustado alguna vez una página, pero luego la dejaron de seguir para eliminar las actualizaciones de su sección de noticias a medida que aumentaban su interés. O le habían "Me gustado" una página como un favor a un amigo después de recibir una solicitud, pero se negaron a recibir sus actualizaciones.

Facebook ahora dice que los seguidores de una página serán la métrica a la vanguardia de la nueva experiencia, ya que es una mejor indicación de cuántas personas son fanáticos que están recibiendo actualizaciones de la página.

Otro cambio notable es que las páginas tendrán su propia sección de noticias. Eso significa que la propia página puede participar en conversaciones como figura pública o marca, seguir tendencias e interactuar con sus fans. Este News Feed dedicado también sugerirá otras figuras públicas, páginas, grupos y contenido de tendencia para que la página o la figura pública interactúen también.

Cuando sigues una página, verás sus comentarios en las publicaciones de otros en la parte superior de la sección de comentarios, lo que les dará una mejor visibilidad, junto con una marca de verificación azul más visible que indica que la página está verificada. Las publicaciones que han comentado también pueden ser más visibles en las fuentes de noticias de los usuarios.

Otras personas podrán seguir las páginas directamente desde las publicaciones de comentarios y recomendaciones, dice Facebook.

Facebook también está introduciendo un nuevo formato de preguntas y respuestas que permite a las páginas interactuar mejor con los fans. Esto está algo inspirado en la tendencia de Instagram, donde los creadores tomarían preguntas de los fanáticos y las responderían en Historias. En este caso, sin embargo, los seguidores pueden hacer preguntas a la página sobre un tema y, cuando la página responde, se convierten en una pila de preguntas que las personas pueden pasar para obtener más información. Esto podría ser particularmente útil para las empresas que desean responder preguntas comunes de una manera divertida para que los fanáticos conozcan a un creador que les gusta, entre otras cosas.

Páginas de Facebook

Además de estos cambios importantes, hay algunas actualizaciones en el backend que están dirigidas a quienes administran las páginas de Facebook. Por ejemplo, los administradores de la página podrán asignar permisos de acceso de manera más granular, para enfocarse en brindar a las personas diferentes niveles de acceso para realizar tareas específicas en Insights, Ads, Content, Community Activity y Messages.

Sobre la base de los comentarios que recibió Facebook durante la fase de prueba, creó un conjunto de nueva interfaz de herramientas de administración que ahora tiene un punto de entrada directo para administrar permisos, agregar nuevos administradores y acceder a información para los administradores de la página. Esto está disponible en el botón "administrar" en la página. También lanzó soporte completo para la aplicación móvil Creator Studio.

La moderación también se está mejorando, dice Facebook, ya que ha actualizado su capacidad para detectar y filtrar "comentarios de incitación al odio, contenido violento, sexual, spam, cuentas de imitadores y phishing". Otras mejoras en esta área aún están en proceso, señala Facebook, pero se negó a proporcionar detalles cuando se les solicitó detalles.

Desde el lanzamiento de la prueba, Facebook escuchó a los usuarios que les gustaba la nueva interfaz de usuario más simplificada, así como la facilidad para cambiar entre sus perfiles y páginas públicos y privados, así como las mejores formas de involucrar a los fanáticos.

Facebook dice que las páginas actualizadas se lanzarán en los "próximos meses".