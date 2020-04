Facebook replica el diseño de iOS en su aplicación para Android

Facebook no deja de sorprendernos, y es que en las últimas semanas no ha parado con las modificaciones al diseño de su aplicación para dispositivos Android. Al principio, la versión minimalista daba un aspecto mucho más limpio a la red social, y poco a pocose introdujeron cambios en el menú, con tonos más agradables, para finalmente dar un look muy parecido al iOS.

Aunque el cambio más reciente es mucho menor a las últimas dos actualizaciones, esta seríala más cómoda que Facebook ha traído en mucho tiempo, sobre todo porque la intención es que se use con una sola mano.

El diseño de Facebook para dispositivos Android movió las pestañas de la parte superior (home, solicitud de amistad, grupos,notificaciones) a la parte de abajo, justo como se encuentra desde hace mucho en iOS y al parecer el cambio será permanente.

Un pequeño cambio trae más control en Facebook

A simple vista el cambio parecerá insignificante, pero en realidad, en cuestión de comodidad y utilidad, el menú en la parte inferior de la pantalla hacen mucho más fácil acceder a las pestañas sin la necesidad de usar otra mano, o apoyando el teléfono en una superficie.

Si bien, hemos sido testigos de muchos cambios en el diseño de Facebook, todavía no hay señales de que el modo oscuro llegue en el futuro próximo, por lo menos para la versión móvil. La última actualización sobre este tema llegó a Facebook Lite para Android, pero la aplicación principal todavía se encuentra en fase de pruebas, así que solamente queda esperar a que llegue en su versión estable.

Si todavía no ves el cambio en el menú, asegúrate de actualizar a la versión 264.0.0.44.111para ver las pestañas de Facebook en la parte inferior de la pantalla.