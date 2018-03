Facebook quiere hacer accesible la realidad virtual

Mark Zuckerberg, se fijó el objetivo de llevar la realidad virtual a 1,000 millones de personas

“Es un nuevo visor independiente que no requiere que coloques un teléfono o le conectes un cable”, dijo Zuckerberg en el escenario de la conferencia anual de desarrolladores “Connect” de Oculus en San José, California, el miércoles. “Oculus Go es la experiencia de VR más accesible de la historia.”

“Decir que la RV está aislando porque es inmersiva es algo muy estrecho”, dijo Zuckerberg. “Nos abre a experiencias, no nos aísla, nos libera.”

“Cuando nos topemos con los límites de la realidad, la RV lo hará mucho mejor”, agregó Zuckerberg.

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, se fijó el objetivo de llevar la realidad virtual a 1,000 millones de personas. Un nuevo visor Oculus Rift, presentado por Zuckerberg el miércoles, podría ser clave para hacer realidad la visión del ejecutivo. Zuckerberg dijo que Facebook ha construido su primer visor VR inalámbrico todo en uno, el “Oculus Go” con un precio de 199 dólares, que la compañía planea empezar a vender a principios del próximo año. Según Zuckerberg, el dispositivo se encuentra en el “lugar ideal” entre asequibilidad y calidad, y se sitúa entre los precios de los dos dispositivos previos de Facebook: el Samsung Gear VR (129 dólares), un auricular para smartphones fabricado en asociación con Oculus, que utiliza un teléfono inteligente como una pantalla y el Oculus Rift (399 dólares), un dispositivo alimentado por una PC de gama alta, pero que mantiene a los usuarios atados a sus computadoras.El Oculus Go cuenta con nuevas lentes, una pantalla de 2560 x 1440 y audio espacial integrado en el auricular, pero se puede usar sin audífonos. El controlador Oculus Go es similar al del Gear VR, que debería ayudar a los desarrolladores a crear para ambos visores al mismo tiempo. Facebook planea comenzar a ofrecer su kit de desarrollador Oculus Go en noviembre. Facebook dijo que estaba desarrollando un visor VR autónomo y asequible desde hace un año. Zuckerberg ha descrito al VR como la siguiente plataforma de computación importante después de los teléfonos móviles. Oculus Go debería ayudar a posicionar a Facebook para volverse menos dependiente de los fabricantes de teléfonos inteligentes. Hasta ahora, el Samsung Gear VR es la forma más popular de interacción con la realidad virtual. Zuckerberg dijo el miércoles que, hasta la fecha, más de 100 millones de aplicaciones han sido descargadas en VR. En el discurso de apertura del miércoles, Zuckerberg subrayó su opinión de que la RV mejorará la vida de las personas, rechazando la idea de que la tecnología es “aislada y antisocial”, llamándola “lo opuesto”. Zuck señaló cómo la R Vpuede utilizarse para mejorar la educación (por ejemplo, como herramienta de capacitación para estudiantes de medicina que aprenden sobre el corazón), la medicina (Zuckerberg mostró imágenes que muestran cómo la VR se ha utilizado para ayudar a los pacientes a recuperar las funciones motoras) y las laborales, cuando la reunión en persona no es posible. El CEO también señaló el valor del VR para el mundo del entretenimiento, describiendo cómo una mujer de edad avanzada en el Reino Unido utiliza Oculus para visitar virtualmente lugares de vacaciones, porque no es capaz de viajar físicamente, y por supuesto, los juegos, la forma en que la gente más comúnmente utilizan VR ahora. Zuckerberg también anunció el miércoles que Facebook lanzará una nueva experiencia de entretenimiento en vivo llamada “Venues”, que permitirá a la gente ver deportes en vivo, estrenos de cine y conciertos, con amigos en RV.Desde que Facebook impulsó el video en vivo el año pasado, la compañía ha sido objeto de escrutinio público por no controlar adecuadamente los contenidos violentos y sensibles. Zuckerberg señaló el miércoles que Facebook tendrá que tener cuidado de construir un “ambiente seguro” en RV, uno que “sea una fuerza para el bien”. Oculus dijo que planea lanzar herramientas de streaming en vivo para la realidad virtual. Zuckerberg hizo una gran apuesta en el espacio emergente hace tres años cuando Facebook compró Oculus por 2,000 millones de dólares, antes de que Oculus hubiera lanzado un producto. En la conferencia del año pasado, Facebook anunció que estaba comprometiendo 250 mdd para financiar una gama de nuevos contenidos, tales como juegos y entretenimiento, apostando que “las grandes experiencias de software” son la próxima frontera de RV. El financiamiento se suma a los 250 millones que Oculus ya había prometido al desarrollo del contenido, y 10 millones del fondo fueron asignados específicamente para material educativo de realidad virtual. Oculus también ha estado trabajando con socios como Nvidia y Advanced Micro Devices para vender el Oculus Rift con computadoras más baratas.