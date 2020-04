Facebook pronto prohibirá que streamers cobren por transmisiones

Hay personas que han tomado mal partido de los streaming en vivo y lucran con la situación que esta pasando el mundo en este momento y como resultado es la manera en la que diferentes artistas y creadores de contenido se acercan a su público. Por esto no sorprende que Facebook que haya tomado de habilitar una futura opción que permitirá cobrar por entrar a transmisiones.

Y es que hace unas horas se suscitó algo al respecto en donde, la streamer InvaderVie le reprochó a sus espectadores que no paguen por un entretenimiento que están consumiendo diariamente, en sus propias palabras ‘si estás viendo Twitch, en realidad no eres tan pobre‘: ‘No les estoy pidiendo que donen grandes cantidades de dinero. No es como si una suscripción costara 20 dólares, que sí es mucho; puedes comprar buena comida con eso” hecho que ha molestado a varios integrantes de Facebook.

Facebook tomará medidas

De esta manera se ha filtrado información en la que en las próximas semanas Facebook te permitirá crear eventos virtuales a los cuales podrás cobrar el acceso. La fuente señala que esto podría ayudar a profesionales como comediantes o músicos, quienes en estas fechas no pueden realizar eventos presenciales. Asimismo, menciona que podrá ser aprovechado por quienes den clases de cocina o incluso de ejercicio.

Cabe mencionar, que por el momento Facebook no ha especificado si se tendrán que cumplir algunas condiciones para formar parte de este programa. Así pues, aun no queda claro si estará disponible para todos los streamers de la plataforma. Además de que la red social de la que es propietario Mark Zuckemberg también anunció que será posible sólo escuchar los audios de las transmisiones. De este modo, si no te interesa ver lo que está pasando y sólo quieres escucharlo podrás hacerlo para así ahorrar datos.

Facebook, la red social con más usuarios en el mundo

Plataformas de streaming como Twitch y Mixer son el escenario favorito para que usuarios compartan su amor por los videojuegos, y conecten con el resto de la comunidad. Dichas plataformas tienen la opción de suscripción o donaciones para que, quienes lo deseen, apoyen a los streamers de manera económica.