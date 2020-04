Facebook presenta Messenger Rooms, su propio servicio de videollamadas

Ayer 24 de abril, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, Hizo el anuncio de las nuevas funciones que tendrá la famosa red social, y entre ellas se encuentra un servicio de videollamadas que le permitirá hacer competencia a Zoom y Houseparty, este nuevo servicio lleva por nombre Facebook Messenger Rooms, y ofrece la posibilidad de llevar a cabo reuniones de hasta 50 participantes simultáneos.

Zuckerberg a nombre de Facebook Messenger Rooms señaló que la intención de el nuevo servicio es “estar presente para que, por ejemplo, puedas jugar ping pong de manera virtual con una persona en otro lugar del mundo, y queremos ayudar a las personas a estar nuevamente reunidas”.

“La presencia de video no es un área nueva para nosotros. Pero es un área en la que queremos profundizar, y se ajusta al tema general, que es que estamos cambiando más recursos en la compañía para enfocarnos en la comunicación privada y las plataformas sociales privadas, en lugar de solo las más amplias tradicionales. Así que esta es una buena combinación: estamos construyendo herramientas en Facebook e Instagram que están ayudando a las personas a encontrar grupos más pequeños de personas para luego tener conexiones más íntimas y poder tener sesiones privadas con ellos”, explicó el CEO de Facebook.

Hasta 50 participantes por videollamada

Facebook asegura que este servicio de videollamadas se podrá utilizar inicialmente en Estados Unidos dentro de las próximas semanas, y la capacidad límite de las reuniones será de 50 participantes, quien haya organizado la llamada tiene el control de permitir o bloquear a usuarios que no hayan sido invitados.

Según la declaración de Zuckerberg, Instagram y WhatsApp se unirán en este servicio en un futuro cercano; otra característica intereante de Messenger Rooms es que será posible agregar los filtros de realidad aumentada que se utilizan en Facebook, así como cambiar el fondo donde aparecen los usuarios por uno virtual, algunos de los que tendrán una vista de 360º.

Mientras que por el sentido funcional, también se agregarán filtros AR, los cuales darán iluminación virtual a habitaciones que están muy oscuras. Por desgracia no todo es felicidad y el principal problema que tendrá Messenger Rooms es la seguridad, ya que no habrá encriptación de extremo a extremo, aunque Facebook asegura que no verá ni escuchará las videollamadas.