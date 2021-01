Facebook prepara demanda contra Apple por reglas "injustas" de la App Store

Facebook se está preparando para iniciar una demanda contra Apple por presunto comportamiento anticompetitivo, en particular con respecto a la transparencia de seguimiento de aplicaciones e iMessage, según The Information.

La demanda antimonopolio sostendría que Apple ha abusado de su poder en la industria de los teléfonos inteligentes al hacer cumplir las reglas de la App Store que la propia Apple supuestamente no tiene que seguir. Dentro de esto, el caso argumentaría reglas como el requisito de que los desarrolladores usen el propio servicio de pago en la aplicación de Apple, lo que dificulta la competencia en áreas como juegos, mensajería y compras.

Se cree que la función Transparencia de seguimiento de aplicaciones de iOS 14, que permite a los usuarios optar por no ser rastreados a través de un mensaje en pantalla, es fundamental para el caso de Facebook. Facebook alega que las indicaciones son injustas porque no aparecen para las propias aplicaciones de Apple, lo que le ofrece una ventaja competitiva. Sin embargo, las aplicaciones de Apple no rastrean a los usuarios ni comparten datos con fines publicitarios, por lo que parece ser una base desconcertante para la demanda.

Además de la transparencia de seguimiento de aplicaciones, se espera que Facebook se centre en la negativa de Apple a permitir que se instalen aplicaciones de mensajería de terceros como opción predeterminada en iPhones y iPads. La compañía presionó a Apple para que permitiera a los usuarios elegir la aplicación Messenger de Facebook como predeterminada en iOS en lugar de iMessage en septiembre del año pasado, y ahora afirma que Apple no permite que otras aplicaciones de mensajería se establezcan como predeterminadas en un esfuerzo por evitar que las personas cambien a la competencia

Demanda antimonopolio

Según los informes, Facebook también ha considerado invitar a otras empresas a participar en su posible demanda contra Apple. Un aliado natural aparentemente sería Epic Games, que se ha visto envuelto en una batalla legal con Apple desde que Fortnite fue eliminado de la App Store por violar las reglas de Apple.

La noticia parece ser una escalada considerable de tensiones entre las dos empresas, que se han vuelto cada vez más tensas en los últimos meses. Por ejemplo, en diciembre, Facebook pagó una serie de anuncios de página completa en periódicos nacionales para reprender a la transparencia de seguimiento de aplicaciones de iOS 14, diciendo que perjudica a las pequeñas empresas.

Durante el informe de ganancias trimestrales de Facebook con inversionistas ayer, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que el negocio de Apple está cada vez más enfocado "en ganar participación en aplicaciones y servicios contra nosotros y otros desarrolladores". Continuó, "por lo que Apple tiene todos los incentivos para usar su posición de plataforma dominante para interferir con el funcionamiento de nuestras aplicaciones y otras aplicaciones, lo que normalmente hacen para dar preferencia a las suyas".

Facebook podría enfrentar a Apple en los tribunales.

Si bien Facebook puede estar buscando daños monetarios, se cree que el resultado preferible son cambios significativos en las restricciones de la plataforma de Apple y las reglas de la App Store. The Information señala que a pesar de los preparativos legales de Facebook, aún puede decidir no llevar el caso a los tribunales.

Se dice que un factor dentro de esto es una considerable disensión interna dentro de Facebook. Los ejecutivos se enfrentan a una "resistencia interna" de algunos empleados ante la perspectiva de profundizar su campaña pública contra Apple con una demanda. Específicamente, algunos empleados aparentemente están preocupados de que Facebook "no sea una víctima convincente", especialmente dados los propios casos antimonopolio de la empresa y el mal manejo de los datos de los usuarios.