Facebook no te revelará si eres de los 530 millones de usuarios de filtración

Facebook ha decidido que no notificará a los 530 millones de usuarios de 106 países cuyos datos personales se filtraron alrededor de agosto de 2019 y que recientemente circulan de manera gratuita en foros de hackers.

La postura de Facebook tras la filtración ha generado polémica entre usuarios y analistas.

De acuerdo con Facebook la filtración fue causada por hackers que aprovecharon una vulnerabilidad en una función de la plataforma que permitía a los usuarios encontrarse utilizando su número telefónico.

Sin embargo tras anunciar que desde 2019 han arreglado la vulnerabilidad para que no pueda ser explotada de nuevo afirmaron a través de un portavoz que no tienen planes para notificar a los usuarios cuyos datos personales perdió.

Y es que Facebook argumenta que como no se filtraron datos financieros, médicos o contraseñas no es necesario informar a los afectados asegurando además que estos no tienen forma de solucionar el problema por sí mismos postura que ha sido criticada por expertos de seguridad.

En México Facebook perdió datos de más de 13 millones de usuarios

Como informamos anteriormente en nuestro país la filtración masiva afectó a 13,330,561 de usuarios quienes se encuentran en la base de datos que circula gratuitamente a disposición de hackers en distintos foros en línea.

La información personal de más de 13 millones de mexicanos que filtró incluye nombre completo, número de teléfono, Facebook ID, ubicación, fecha de cumpleaños y en algunos casos dirección de correo electrónico.

El peligro de esta enorme filtración, que la empresa y red social de Mark Zuckerberg ha buscado minimizar según expertos en seguridad informática, es que con estos datos cualquier persona con conocimientos básicos podría utilizarla para realizar extorsiones y demás crímenes cibernéticos.

Es así como pese a los riesgos Facebook ha decidido que no notificará a los 530 millones de usuarios de 106 países cuya información personal circula libremente en internet. ¿Qué opinas de esta postura? Déjanos saber en los comentarios. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca los anuncios de la empresa estadounidense sobre la filtración para traerte lo más reciente.

