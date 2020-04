Facebook lanza Gaming para competir con Twitch

Facebook ha llevado a cabo la presentación oficial de Facebook Gaming, una nueva plataforma de streaming de video que, como su mismo nombre lo señala, busca centrarse en el mundo de los eSports -donde en la actualidad dominan otras plataformas como Twitch o YouTube-.

La aplicación ya se encuentra disponible en la Google Play Store, desde donde pueden descargarla los dispositivos Android. En los siguientes días, también hará su aparición en la App Store, desde donde podrán descargarla los distintos modelos de iPhone y iPad.

Cabe mencionar que la dinámica de Facebook Gaming es parecida a la de Twitch, YouTube Gaming y otras plataformas de streaming centradas en los videojuegos: los usuarios pueden ver, seguir y dejar comentarios en las retransmisiones de personas de todo el mundo. La principal distinción en el caso de Facebook Gaming es que los gameplays solamente se podrán reproducir desde un dispositivo móvil.

Facebook lanza Gaming para competir con Twitch

Facebook Gaming contará con Go Live

Además, la app para Android tendrá una funcionalidad denominada Go Live que hará posible, desde el mismo smartphone o tablet, realizar streaming de los videojuegos en público.

"No queremos convertirnos en una ventana en segundo plano en una pestaña de Chrome mientras que alguien hace sus deberes o algo por el estilo", ha detallado Vivek Sharma, vicepresidente del área de videojuegos de Facebook, al periódico The New York Times. "La gente ve streams y piensan 'quiero ser un streamer', y con Go Live está literalmente a escasos clics".

Facebook lanza Gaming para competir con Twitch

Por ahora, Facebook Gaming no contará con publicidad, a distinción de otros servicios de la empresa. De acuerdo a información de The New York Times, los espectadores van a poder enviar estrellas a los creadores de contenido, las cuales representan sumas de dinero. El objetivo va a ser construir una audiencia antes de explorar nuevas vías de hacer dinero.

TE PUEDE INTERESAR: Facebook replica el diseño de iOS en su aplicación para Android

En un inicio, Facebook planeaba lanzar este nuevo servicio en junio, pero tomó la decisión de acelerar el proceso al ver cómo la cuarentena derivada del coronavirus se expandía por todo el mundo.