Facebook implementa otra forma para iniciar sesión en una cuenta

Facebook ha realizado modificaciones en la pantalla de inicio de sesión y recuperación de cuenta con la finalidad de simplificar el proceso con una herramienta de autocompletar información, centrado a países de Latinoamérica, Asia y África, que brinda como opción y no obliga al usuario a compartir su número telefónico.

La red social comprende que no en todas las naciones se utiliza de igual manera el ingreso a su plataforma por medio de un correo electrónico, debido a que existen lugares en el mundo donde los usuarios no tienen uno, siendo más común el ingreso por medio del número de teléfono.

Incluso hablamos de países donde, a causa de las limitantes en la red, suele ser normal tener varias tarjetas SIM, lo que hace más difícil la identificación de la SIM principal en el inicio de sesión en el perfil de Facebook.

Por tal razón, la empresa tecnológica ha tomado alianzas con operadoras de servicio móvil de Latinoamérica, Asia y África para brindar un nuevo sistema de inicio y recuperación de cuenta. De esta forma, en el momento en que el usuario vaya a cerrar sesión le aparecerá una nueva ventana en la cual le preguntará si desea guardar sus datos de acceso.

El trabajo en conjunto con las operadoras busca que el proceso de inicio de sesión trabaje de forma correcta "sin importar el tipo de red o de dispositivo que la persona esté usando", aclaran desde Facebook en un comunicado.

De igual modo, y para impedir errores al escribir los números, la empresa ha implementado la opción de autocompletar información para el registro, el inicio de sesión y la recuperación de cuenta. Al elaborar esta función con los operadores de servicio y no solo con los navegadores, "hace que esta capacidad esté disponible para más personas en más dispositivos", afirman.

Sin embargo, hablamos de novedades opcionales, como señalan desde la empresa, por lo que también se cuestionará al usuario si desea o no guardar su número telefónico. Si decide no utilizar estas nuevas opciones, Facebook afirma que "no recibiremos su número de la red móvil para autocompletar el formulario".

