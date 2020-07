Facebook estresa a los padres en la pandemia

Sin duda, la pandemia ha provocado un cambio radical en la manera de pensar, actuar y vivir. Incluso el comportamiento en las redes sociales ha cambiado, pero no siempre de manera positiva. Laura Leigh Abby, autora de "2Brides 2Be" y "The Rush" comparte su experiencia con los grupo de Facebook:

Me uní a mi primer grupo de padres de Facebook cuando mi primogénito era un bebé. Lo utilicé como un recurso para obtener consejos honestos sobre pediatras locales, senderos amigables para caminar y profesionales de reparación de casas.

A medida que mi hijo creció, también lo hizo la cantidad de grupos a los que me uní: el grupo súper local donde conozco a algunas de las madres pasó a ser un grupo que abarca todo mi condado.

Hay drama ocasional dentro de estos grupos, pero esa es una norma de redes sociales. En su mayor parte, es un lugar virtual donde muchos de nosotros recurrimos para conectarnos con familiares, amigos e incluso extraños.

Facebook tiene fama de ser el lugar donde los grupos de personas, muchos de los cuales probablemente nunca se han conocido, discuten sobre política o economía. Pero para mí y para muchos millennials de mediados de los 30, es un lugar para publicar fotos de nuestros hijos, desearles feliz cumpleaños a tíos y tías y, en general, evitar controversias, generalmente guardamos eso para Twitter.

Cuando estoy luchando con algo del distanciamiento social, no voy a grupos de redes sociales. Me dirijo a mi familia y amigos por sus opiniones. No siempre estamos de acuerdo, pero no me arriesgo a una avalancha de ataques por parte de extraños en Internet. Ese apoyo es un privilegio por el que estoy agradecido.

Cuando las discusiones a veces se calientan dentro de mis grupos de madres, los administradores de las páginas generalmente intervienen para facilitar una discusión amistosa y recordarnos las reglas del grupo: no intimidar o hablar de odio, ser amable y cortés, no drama. Fue, en su mayor parte, una estrategia efectiva.

Grupos de Facebook cambian de tono

Sin embargo, desde que llegó el nuevo coronavirus, he notado que el tono en estos grupos ha cambiado. Las conversaciones inicialmente cambiaron a consejos sobre dónde comprar un juego de columpios o hablar de recursos de educación en el hogar, entonces comenzaron los ataques para las mamás.

Aunque estos grupos existen para que podamos ayudarnos mutuamente a soportar la carga de la crianza de los hijos y protegernos de la negatividad, las respuestas de auto-justificación y la retroalimentación crítica se vieron repentinamente salpicadas en cada hilo. Una pregunta inocente sobre cuándo llevar a los niños a visitar a su abuela provocó docenas de respuestas desagradables. El asesoramiento sobre dónde obtener comestibles o comida para llevar llevó a discusiones y apodos. Parece que justo cuando más necesitamos nuestras comunidades en línea, se vuelven tóxicas.

En el pasado, aprecié a estos grupos de padres por la variedad de formas en que podríamos apoyarnos mutuamente. Me ha gustado aprovechar la mente de la comunidad de madres cercanas, donde las conversaciones generalmente van desde dónde donar ropa para niños, hasta recomendaciones de guarderías, consejos sobre lactancia materna, entrenamiento para ir al baño y tiempo de pantalla, pero ahora me pregunto si la negatividad supera los beneficios.

Elizabeth, que es administradora de un grupo de padres de Facebook con más de 4 mil miembros, habló con la condición de que solo se use su primer nombre para proteger la privacidad del grupo.

Ella dice que algunos miembros del grupo han publicado fotos de personas que creen que se comportan de manera "insegura" al no seguir estrictas pautas de distanciamiento social. En los comentarios, dice, los padres se amontonan desde ambos lados de la discusión.

El comportamiento de los usuarios de Facebook ha cambiado.

Insultos en los grupos

"Lo peor ha sido la vergüenza directa de las personas y los lanzamientos de insultos que siguen", señala Elizabeth.

Junto con otro administrador, Elizabeth ha moderado y eliminado publicaciones problemáticas, pero dice que ha sido agotador y que su grupo, por lo demás pacífico, ha sido difícil de manejar durante la pandemia.

Los miembros de Facebook que publican o amenazan con publicar fotos de los niños de otras personas como una forma de avergonzar a otros se han convertido en un problema común en grupos de todo el país. En algunos casos, las conversaciones se han vuelto tan volátiles que los administradores han archivado el grupo, lo que significa que el grupo no aparece en las búsquedas y no se pueden unir nuevos miembros.

Esto le sucedió a Tiffany Pitts, del estado de Washington, después de que dos padres discutieron sobre si era seguro viajar, y uno de los padres acudió a todas las páginas locales de Facebook para insultar al otro.

"Hay mucho privilegio sin control en estas conversaciones", dice Cristen Pascucci, una madre, que dice que está harta de la negatividad en su grupo local de Facebook para padres y desea que la gente deje de asumir que todos estamos en la misma situación, pues argumenta que no es fácil simplemente quedarse en casa cuando está en una relación abusiva, o una madre soltera con un recién nacido, o en un pequeño apartamento sin luz solar.

Sin embargo, en lugar de abordar estos matices y ofrecer apoyo o ayuda, Pascucci dice que las personas están discutiendo entre sí sobre lo que deberían o no deberían estar haciendo.

Cuando se trata de la crianza de los hijos, todos los días pueden ser un desafío, y el coronavirus ha hecho que un mundo que ya da miedo se sienta aún más amenazante.

La crueldad hacia otros padres no va a hacer desaparecer la pandemia, y avergonzar públicamente a todos con quienes no estamos de acuerdo ha llevado a una falta de compasión, tanto en línea como fuera de ella. Y, sin embargo, nadie se comunicará con nadie recurriendo a insultos o intimidaciones.

Estos grupos son útiles cuando se buscan consejos no relacionados con la pandemia, por ejemplo cómo deshacerse de las hormigas o dónde encontrar un columpio para bebés de segunda mano. Pero cuando se trata del distanciamiento social, no se recomiendan los grupos de redes sociales.

Los administradores y moderadores en mis propios grupos me dicen que después de algunas discusiones acaloradas durante las primeras semanas de distanciamiento social, los hilos del grupo generalmente han sido pacíficos. Algunos miembros incluso dicen que han visto una mayor positividad y una mayor amabilidad, lo cual es alentador.

Así es como trato de acercarme a las redes sociales. Si no tengo un comentario amable o una sugerencia útil, me abstengo de comentar, y si un padre busca compasión, trato de proporcionarlo. No sabemos qué hay al otro lado de la pantalla, y si queremos apoyarnos mutuamente, la amabilidad es siempre la respuesta correcta.

*Artículo de opinión de Gulf News.