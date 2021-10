Facebook está "sesgada contra los hechos", dice la ganadora del premio Nobel

La periodista de campaña de Filipinas Maria Ressa, quien fue galardonada la semana pasada con el premio Nobel de la paz, lanzó un ataque punzante a Facebook, acusando a la empresa de medios sociales de ser una amenaza para la democracia que estaba "sesgada contra los hechos" y no pudo evitar la propagación de desinformación.

Dijo que sus algoritmos "priorizan la difusión de mentiras mezcladas con ira y odio sobre los hechos".

Ressa, cofundadora del sitio web de noticias Rappler, ganó el premio Nobel el viernes por su trabajo para “salvaguardar la libertad de expresión”, junto con el periodista ruso Dmitry Muratov.

Ressa dijo que Facebook se había convertido en el mayor distribuidor de noticias del mundo, "sin embargo, está sesgado en contra de los hechos, está en contra del periodismo ... Si no tienes hechos, no puedes tener verdades, no puedes tener confianza". Si no tienes ninguno de estos, no tienes democracia ".

La reprimenda de Ressa se produjo días después de que la ex empleada y denunciante Frances Haugen afirmara que la empresa colocaba las ganancias sobre las personas. Los políticos del Reino Unido también están expresando su preocupación sobre la capacidad de Facebook para proteger a los niños de contenido dañino, y un diputado conservador de alto rango lo acusó de implementar un "ridículo sistema de reconocimiento de exploradores" para verificar la edad de sus usuarios.

La premio Nobel Maria Ressa criticó duramente a la empresa de Mark Zuckerberg.

Ahora hay llamados a la acción entre partidos de Facebook y el gobierno a raíz del testimonio explosivo de Haugen, en el que acusó a la firma de dirigir a los usuarios jóvenes hacia contenido dañino. También sugirió que la edad mínima para las cuentas de redes sociales debería aumentarse de 13 a 17 años.

Julian Knight, presidente conservador del comité digital, de cultura, medios y deporte, pidió a Facebook que demostrara que era capaz de hacer cumplir incluso sus reglas existentes. "Se trata menos de la edad mínima, más de la forma en que las empresas de redes sociales controlan esto en la actualidad", dijo. “Dependen de un ridículo sistema de reconocimiento de exploradores cuando en realidad los necesitamos para buscar activamente una garantía de edad adecuada, regulada y sólida. Hace mucho tiempo que asumieron la responsabilidad ".

Otras partes también pidieron al gobierno que intervenga y fortalezca las medidas en su proyecto de ley de daños en línea, que está diseñado para proteger a los niños de contenido peligroso. El NSPCC se encuentra entre los que afirman que los planes actuales no van lo suficientemente lejos. Los ministros insisten en que obligará a las empresas de redes sociales a eliminar y limitar la difusión de contenido dañino o enfrentará multas de miles de millones de libras.

Jo Stevens, la secretaria de cultura en la sombra, dijo que Facebook había demostrado "una y otra vez" que no se podía confiar en él y que ahora el gobierno necesitaba intervenir. "Ha cumplido completamente con su estrategia interna de 'moverse rápido y romper las cosas 'sin importar el costo, siempre que no afecte su resultado final ”, dijo.

“Cuatro años después de la promesa del gobierno conservador de una legislación estricta contra los daños en línea, todo lo que tenemos es un proyecto de ley débil y diluido que aún permitirá a Facebook autorregularse. No importa qué límites de edad se adopten, no se puede confiar en que Facebook anteponga la seguridad pública a sus ganancias ".

Ed Davey, el líder Liberal Demócrata, pidió que las escuelas enseñen a los niños sobre cómo usar las redes sociales de manera segura y responsable.

El Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deporte dijo: “Nuestro proyecto de ley de seguridad en línea pionero hará de Internet un lugar más seguro y es el más completo del mundo en la protección de los niños. Requerirá que las empresas de Internet hagan cumplir los límites de edad para que los niños menores de edad no puedan acceder a la pornografía o al contenido que les sea dañino, como la promoción de las autolesiones y los trastornos alimentarios ".

Facebook reacciona a acusaciones

Facebook negó que la compañía pusiera las ganancias por encima de las personas y dijo que estaba utilizando métodos sofisticados para eliminar a los niños que no tienen la edad suficiente para tener una cuenta. “Proteger nuestra comunidad es más importante que maximizar nuestras ganancias”, dijo. “Decir que hacemos la vista gorda ante los comentarios ignora estas inversiones, incluidas las 40,000 personas que trabajan en seguridad y protección en Facebook y nuestra inversión de 13,000 millones de dólares desde 2016.

“Usamos inteligencia artificial y la edad que las personas brindan al registrarse para comprender si las personas dicen la verdad sobre su edad cuando usan nuestras plataformas. Solo en Instagram, estos procesos nos ayudaron a eliminar a más de 600,000 usuarios menores de edad entre junio y agosto de este año. Continuaremos invirtiendo en nuevas herramientas y trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios de la industria para hacer que nuestros sistemas sean lo más efectivos posible ", en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Facebook como que sufrió una segunda caída en menos de una semana.

