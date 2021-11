Facebook elimina la función del reconocimiento facial que era usada por millones

Facebook ya no tendrá la función de reconocimiento facial, la cual era usada por más de un tercio de los usuarios activos de la red social. Meta Platforms Inc. (antes Facebook Inc.) ha desactivado este método. De acuerdo con Jerome Pesenti, vicepresidente de Inteligencia Artificial, las personas que lo tenían activado ya no serán reconocidas de forma automática.

Esto, ni fotos ni videos, y además dijo que se eliminarán las plantillas de reconocimiento facial de más de mil millones de personas. Asimismo, este cambio también tendrá un impacto en el sistema de Texto Alternativo Automático (AAT), puntualizó el ejecutivo.

Al respecto explicó que se trata de descripciones de imágenes para personas ciegas o con discapacidad visual. “Después de este cambio, las descripciones AAT ya no incluirán los nombres de las personas reconocidas en las fotos, pero funcionará normalmente de otra manera”, mencionó. De este modo, Facebook ya no podrá reconocer una cara de forma inmediata en una publicación.

Facebook está haciendo grandes cambios

La empresa no tiene planes de regresar esta función de IA/Foto: Termómetro en línea

Esta modificación es uno de los cambios más grandes que la compañía estadounidense ha hecho sobre el uso de reconocimiento facial en la historia de la industria de tecnología. Ya que hacer este cambio requirió una consideración cuidadosa.

Según Jerome Pesenti, el reconocimiento facial en Facebook solía ser usado por millones de internautas. La compañía sabe que esta función es una herramienta poderosa ya que ayuda a las personas a verificar su identidad o para prevenir fraudes y suplantación de identidad.

“Creemos que el reconocimiento facial puede ser útil para productos como estos, con las medidas de privacidad, transparencia y control necesarias”, indicó el representante de la red social.

Ya no podrás usar el reconocimiento facial para algunas funciones en Facebook

El reconocimiento facial servía principalmente para etiquetar personas en una publicación sin necesidad de buscar quiénes son/Foto: Teknófilo

Concluir el uso existente de este sistema de reconocimiento significa que los servicios que habilita ya no estarán disponibles en las próximas semanas. Al igual que la configuración que permite a las persona activar el sistema.

Por lo tanto, ahora las personas tendrán que etiquetar en publicaciones de forma manual, para que tus contactos y tu sepan quién aparece en una foto o video. Si activaste el reconocimiento facial, se eliminará la plantilla usada para identificarte. Si tienes desactivada esta función, no hay plantilla que eliminar y no habrá algún cambio.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la compañía Facebook está realizando cambios importantes de la famosa red social, y en el caso del reconocimiento facial, su rol a largo plazo en la sociedad necesita ser debatido abiertamente entre quienes serán más impactados.

