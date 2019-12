Facebook cuenta con varias funciones OCULTAS pero de gran utilidad ¡conócelas!

Facebook es una caja de misterios, debido a que cuenta con varias funciones ocultas pero de saber aprovecharlas, sin duda te serán de mucha utilidad así que te dejamos con algunas de ellas para que sepas cómo emplearlas con facilidad.

Facebook tiene diversas funciones ocultas que son de gran ayuda ¡chécalas!

Así que prepárate para conocer estas funciones que aunque están disponibles en Facebook suelen estar algo ocultas, ahora hará facilitarán tu navegación en dicha plataforma.

Limpieza de tu News Feed en Facebook

Facebook te da oportunidad de ocultar publicaciones hasta por 30 días con Snooze, solo deberás tocar el botón de tres puntos ubicado junto a la publicación de la persona o grupo a ocultar de tu Feed por el periodo de 30 días, selecciona en “Posponer”.

Optimiza el espacio que Facebook ocupa en tu móvil

El borrado del caché que Facebook ocupa en tu móvil, va a depender del equipo que utilizas, así que si cuentas con un dispositivo con iOS, podrás borrar la aplicación y luego reinstalarla.

Pero si cuentas con un Android, entonces presiona de forma prolongada el ícono de la app para que pueda abrirse un pequeño menú, luego seleccionarás “Información de la Aplicación”, dirígete a “Almacenamiento” y presiona en “Borrar memoria caché”.

Halla tus publicaciones viejas

Para poder ingresar a esta función ve al menú de “Configuración” ubicado en la parte superior derecha si estás en la versión del escritorio, o bien, en la opción de “Más” que se encuentra bajo de tu foto de perfil en el móvil, en ambos casos estará el botón que dice “Ver registro de Actividad”.

Da clic, en la parte superior se ubicará un campo de búsqueda que te va a permitir que encuentres lo que buscaba. Sin duda con esta función podrás ahorrarte mucho tiempo.

Cerrar sesión de Facebook desde cualquier lugar

Si abriste tu sesión de Facebook en un móvil que no es el persona, y olvidaste cerrar tu sesión, no te preocupes solo ingresa a “Configuración”, vete a “Seguridad e inicio de sesión”, toca la opción “Dónde iniciaste sesión”, ahí verás si tienes sesiones abiertas y si dejaste alguna abierta que no deberías, entonces pulsa “Finalizar” actividad para cerrarla.

Música en Facebook Stories

TE PUEDE INTERESAR: Facebook: Encuentra publicaciones antiguas fácilmente

Debes seleccionar la foto o vídeo que desees compartir en tus Stories, toca el icono de etiqueta para que selecciones la música, cuando encuentres la canción para insertar, entonces deberás elegir la etiqueta con el nombre del artista y la canción que deseas.

Únete a nosotros en Instagram