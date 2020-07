Facebook considera prohibir anuncios políticos antes de elecciones

Según los informes, Facebook está considerando prohibir los anuncios políticos antes de las elecciones estadounidenses de este año. Bloomberg informó la noticia esta tarde, diciendo que la idea se está discutiendo internamente pero que aún no es una política firme.

Las fuentes también confirmaron la discusión a The New York Times. El paso aumentaría drásticamente los planes actuales de Facebook para prevenir la información errónea o la intromisión en las elecciones de 2020. No hay muchos detalles sobre la política, pero según el informe de Bloomberg, el apagón sería breve, unos días antes del día de las elecciones en noviembre.

¿Prohibirán anuncios políticos en Facebook?

Facebook ha permitido previamente a los usuarios "desactivar" los anuncios políticos y agregar requisitos de divulgación y está tratando de proporcionar información confiable con un centro de votación. Pero no llegó a prohibir los anuncios en sí, en contraste con su rival Twitter, que anunció una prohibición política de anuncios el año pasado.

Bloomberg escribe que existen preocupaciones sobre obstaculizar los esfuerzos de "salir de la votación" o restringir cómo un candidato podría responder a las últimas noticias.

Facebook se protege

Sin embargo, una prohibición también protegería a Facebook de la mala publicidad de los anuncios inflamatorios, como un anuncio de Trump que eliminó debido a las imágenes nazis.

Tal vez te interesa.- Auditoria de Facebook revela una plataforma "profundamente problemática"

Para los críticos de Facebook que argumentan que el sitio promueve la polarización y la manipulación, un apagón temporal también puede considerarse una forma de limitar sus efectos en el período previo a las elecciones.