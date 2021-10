Facebook cambiará las reglas sobre ataques a figuras públicas en sus plataformas

Facebook permite comentarios más críticos de figuras públicas que de particulares, está cambiando su enfoque sobre el acoso a periodistas y "defensores de derechos humanos", quienes dice están en el ojo público debido a su trabajo más que es más público que el de otras personas.

La empresa de redes sociales está bajo un amplio escrutinio por parte de legisladores y reguladores globales sobre sus prácticas de moderación de contenido y los daños vinculados a sus plataformas, y los documentos internos filtrados por una denunciante forman la base para una audiencia en el Senado de los Estados Unidos la semana pasada.

La red social busca proteger de ataques y bullying a figuras públicas en sus plataformas.

La forma en que Facebook, que tiene alrededor de 2,800 millones de usuarios activos mensuales, trata a las figuras públicas y el contenido publicado por o sobre esas figuras ha sido un área de intenso debate. En las últimas semanas, el sistema de "verificación cruzada" de la compañía, que según el Wall Street Journal tiene el efecto de eximir a algunos usuarios de alto perfil de las reglas habituales de Facebook, ha estado en el centro de atención.

Facebook busca proteger a figuras públicas

Facebook también diferencia entre figuras públicas e individuos privados en las protecciones que brinda en torno a las discusiones en línea: por ejemplo, los usuarios generalmente pueden pedir la muerte de una celebridad en las discusiones en la plataforma, siempre que no etiqueten o mencionen directamente a la persona. celebridad. No pueden pedir la muerte de un particular, o ahora un periodista, según las políticas de Facebook.

La compañía se negó a compartir una lista de otras figuras públicas involuntarias, pero dijo que se evalúan caso por caso. A principios de este año, Facebook dijo que eliminaría el contenido que celebrara, elogiara o se burlara de la muerte de George Floyd, porque se lo consideraba una figura pública involuntaria.

La directora global de seguridad de Facebook, Antigone Davis, dijo que la compañía también estaba ampliando los tipos de ataques que no permitiría a figuras públicas en sus sitios, como parte de un esfuerzo por reducir los ataques que enfrentan de manera desproporcionada las mujeres, las personas de color y la comunidad LGBTQ.

Facebook ya no permitirá contenido sexualizante severo y no deseado, imágenes o dibujos despectivos con Photoshop sexualizados o ataques negativos directos a la apariencia de una persona, por ejemplo, en comentarios en el perfil de una figura pública, en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de la red social como que anunció nuevas medidas de seguridad en Instagram.

