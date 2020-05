Facebook actualiza protocolo de privacidad que bloquea las capturas de pantalla

Como toda medida de privacidad, la decisión tomada por Facebook de bloquear las capturas de pantalla, tiene sus defensores y sus detractores, y siendo la red social más utilizada alrededor del mundo hablamos de millones de opiniones encontradas con respecto a la última actualización de la app.

Hay usuarios que defienden la idea de que por privacidad no se debe de permitir realizar capturas de pantalla, mientras que otros más opinan que no se viola la privacidad de nadie al ser contenido que ha sido publicado en la red social, sin embargo la actualización ya impide realizar las capturas de pantalla, y cuando se intentan, aparece un mensaje que indica que no es posible llevar a cabo dicha acción.

La clásica combinación de botones con la que generalmente realizabamos las capturas de pantalla no funcionarán en Facebook, y en su lugar aparecerá un mensaje que indica el bloqueo.

Según los reportes de los mismos usuarios, este bloque se encuentra presente sólo en la versión 230.0.0.36.117 de la app Facebook, pero también se ha dicho que por medio de otra actualización que se puede hacer desde Google Play la app ya no bloqueará las capturas de pantalla, sin embargo no hay una versión oficial sobre esta situación.

Algunos de los usuarios de la app de Facebook afirman que se trata solo de un bug en la actualización y que no volverá a ocurrir, pero otros más creen que Facebook está llevando a cabo pruebas para implementar el nuevo protocolo de privacidad que impedirá realizar las capturas de pantalla.

Sólo queda esperar a que Facebook se pronuncie al respecto, e informe sobre la veracidad del supuesto nuevo protocolo de privacidad que se aplicará a la app móvil tanto para Android como para iOS o bien que desmienta la implementación del bloque se captura de pantallas..