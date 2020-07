Facebook Messenger tiene una característica de seguridad que no tiene WhatsApp

Una nueva característica de seguridad ha sido implementada en Facebook Messenger, con la cual se busca evitar que cualquier persona que no sea el usuario del smartphone pueda tener acceso a los chats, una característica muy útil para aquellos que prestan su celular.

Esta nueva característica busca mejorar la seguridad dentro de Messenger al bloquear los chats y solicitar el desbloqueo por medio de Face ID o Touch ID, así nadie más podría tener acceso a tu información, una característica que deja atrás a WhatsApp.

Por el momento, esta nueva característica de bloqueo está disponible para iPhone y iPad, Facebook Messenger puede configurarse para que se bloquee al minimizarse, por lo que para volver a abrir la app se solicitará autenticación por medio de Face ID o Touch ID.

Bloquear Messenger con Face ID o Touch ID

Messenger solicitará desbloqueo por Face ID

Esta nueva función agregada a Messenger lleva por nombre App Lock, y forma parte de las nuevas medidas de seguridad y privacidad que ofrece Facebook, entre las cuales podremos encontrar una nueva sección de Privacidad para configurar la app, poniendo todo lo necesario en un solo lugar, así los usuarios tendrán el control total de las funciones de Bloqueo de aplicaciones y de usuarios.

Según lo informado por Facebook, App Lock estará disponible para Android en los siguientes meses; estas características nuevas son geniales, pero Facebook asegura que habrá más mejoras en concepto de privacidad y seguridad, mismas que comenzarán su fase de pruebas para poder integrarlas a la plataforma lo antes posible.

Dentro de esas novedades habrá una función que permitirá al usuario elegir quién puede o no enviarle mensajes, además de que no mostrará las imágenes que sean enviadas por usuarios no aprobados, de esta forma se espera reducir los casos de acoso en las plataformas digitales y evitar la recepción de imágenes no solicitadas.

En las otras plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp ya existe una función similar, y aunque ya fue anunciada, aún no se sabe cuando estará disponible para Messenger.