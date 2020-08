Facebook Gaming FURIOSO con Apple; lo obligaron a lanzar la aplicación SIN juegos

Facebook se une a Microsoft para condenar hoy las políticas de la App Store de Apple. La empresa de redes sociales está lanzando su aplicación Facebook Gaming para iOS, principalmente es una aplicación que se usa para ver a los streamers jugar videojuegos, pero ha tenido que eliminar la función de minijuegos de la aplicación para pasar el estricto proceso de aprobación de la App Store de Apple. Facebook no está contento con el compromiso.

"Desafortunadamente, tuvimos que eliminar la funcionalidad del juego por completo para obtener la aprobación de Apple en la aplicación de juegos de Facebook independiente, lo que significa que los usuarios de iOS tienen una experiencia inferior a los que usan Android", dijo Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook en un comunicado de prensa entregado a The Verge "Nos mantenemos enfocados en construir comunidades para los más de 380 millones de personas que juegan en Facebook cada mes, ya sea que Apple lo permita en una aplicación independiente o no".

Tuvieron que lanzar Facebook Gaming sin juegos

Facebook dice que Apple ha rechazado la aplicación Facebook Gaming varias veces en los últimos meses. La compañía dice que Apple ha citado la pauta 4.7 de la App Store para justificar los rechazos, alegando que el propósito principal de la aplicación Facebook Gaming es jugar. Facebook dice que compartió datos de uso de su aplicación de juegos de Facebook para Android que mostró que el 95 por ciento de la actividad es ver transmisiones, pero esto no cambió la postura de Apple.

Al parecer la App Store de Apple le puso muchas barreras a Facebook Gaming

Apple dio a conocer un proceso de apelación para situaciones como esta en la WWDC en junio, pero Facebook dice que lo intentó y no logró convencer a Apple de que revocara su decisión. “Incluso apelamos la directriz en el marco del nuevo proceso de revisión de aplicaciones anunciado en la WWDC”, dice un portavoz de Facebook. "No recibimos una respuesta".

Facebook ahora se ha visto obligado a renunciar y eliminar juegos por completo de la aplicación independiente que se lanza hoy en iOS. La aplicación Facebook Gaming se usa principalmente para ver transmisiones de juegos, al igual que Twitch se usa tanto en iOS como en Android. Pero en Android, la aplicación también incluye varios minijuegos de la plataforma Instant Games de Facebook. Eso es lo que Apple no permitirá.

Esta no es la primera vez que Facebook tiene problemas con la App Store. "Incluso en la aplicación principal de Facebook y Messenger, nos hemos visto obligados a enterrar Instant Games durante años en iOS", explica el jefe de juegos de Facebook, Vivek Sharma, en un comunicado a The Verge. "Esto es un dolor compartido en la industria de los juegos, que en última instancia perjudica a los jugadores y desarrolladores y obstaculiza gravemente la innovación en dispositivos móviles para otros tipos de formatos, como los juegos en la nube".

Apple se enfrenta a las crecientes críticas de sus rivales y la industria del juego para aflojar sus restricciones de la App Store. Microsoft se vio obligado a cortar sus pruebas de xCloud iOS a principios de esta semana, después de que las políticas de la tienda de aplicaciones impidieran que la compañía lanzara la aplicación durante meses. Microsoft tomó la inusual decisión de condenar a Apple ayer, diciendo que "Apple se mantiene sola como la única plataforma de propósito general para negar a los consumidores servicios de suscripción a juegos y juegos en la nube como Xbox Game Pass".

Apple ha defendido su decisión de bloquear servicios de juegos en la nube como xCloud, Stadia y GeForce Now de la App Store. “Nuestros clientes disfrutan de excelentes aplicaciones y juegos de millones de desarrolladores, y los servicios de juegos pueden lanzarse absolutamente en la App Store siempre que sigan el mismo conjunto de pautas aplicables a todos los desarrolladores, incluido el envío de juegos individualmente para su revisión y aparecer en gráficos y búsqueda ”, dijo ayer un portavoz de Apple en un comunicado.

El argumento de Apple es que la compañía no puede revisar individualmente los juegos que se ofrecen en los servicios de transmisión, pero la compañía no parece tener los mismos problemas con servicios como Netflix o YouTube que transmiten millones de videos, programas de televisión y películas a los dispositivos iOS, que Apple no puede revisar.

La última excusa débil de la App Store de Apple llega pocos meses después de que la empresa se viera envuelta en una amarga batalla por la nueva aplicación de correo electrónico Hey. Apple finalmente aprobó la aplicación después de que el rechazo inicial provocara una condena generalizada de legisladores y desarrolladores.

Apple es parte de una serie de compañías tecnológicas estadounidenses que actualmente enfrentan una posible acción antimonopolio. La Unión Europea también ha abierto una investigación antimonopolio formal sobre las prácticas de App Store y Apple Pay de Apple. Con Microsoft y Facebook criticando abiertamente a Apple, la compañía seguramente enfrentará aún más preguntas sobre sus políticas de App Store en los próximos meses.