Facebook: Esta era la verdadera función de “Dar un toque” ¡Vivimos Engañados!

Facebook en sus inicios había contados con la función de “Dar un toque” la cual muchos hicieron uso de este, sin saber para lo que realmente servía, incluso mucho vivieron engañados con el propósito de dar un toque en Facebook.

La función de "Dar un toque" no fue utilizada con el propósito por el que se creó

Si algo hemos de reconocer de Facebook es que siempre está buscando la manera de traer más y más funciones, y esto lo demostró desde que salió a la fama mundial en el año 2004 para que cuatro años después, es decir; el 2008 esta red social estuviera disponible en español.

Sin duda, Facebook siempre está en la búsqueda de funciones más apegadas a las necesidades de los usuarios, tanto así que ha incursionado en en funciones nuevas desde Market y hasta Dating, incluso te permite encontrar amistades muy cerca de tu entorno.

Y en la búsqueda de estar actualizado, Facebook también a quitado funciones como parte del cambio en su diseño para que la gente interactúe, y en esos cambios se fue el “Dar un toque” que inicialmente contenía esta red social.

Muchos usuarios dieron toques pensando que era una alerta o aviso para otro usuario

EL VERDADEROS SIGNIFICADO DE “DAR UN TOQUE”

Facebook inicialmente tenía la función de “Dar toques” la cual muchos de sus usuarios hacían uso de ellas sin saber a ciencia cierta que es lo que hacían, posiblemente muchos lo interpretaron como una alerta, o un llamado a otra persona con quien se deseaba hablar, y le enviaban un toque, o simplemente era una señal para saber que ahí se encontraba conectado en Facebook , algo similar a los zumbidos que se enviaban hace muchos años atrás en el messenger de hotmail.

Sin embargo, la realidad era que Facebook no fue muy preciso con la utilización de “Dar un toque” por lo que los usuarios daban toques al por mayor, sin saber que realmente la función principal de este era para poder ver el perfil de una persona que no tenías o no te tenia agregado como amigo, sin embargo al dar toque podías saber momentáneamente información

