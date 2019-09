Facebook Dating ya está disponible en México

Facebook entrará a la competencia con Tinder, aprovechando su inmensa base de usuarios, agregando un servicio de citas.

Se trata de Facebook Dating, la función paralela que se encuentra dentro de la misma plataforma con el ícono de corazón y pretende conectar a sus más de dos mil millones de usuarios para generar un perfil de citas que se activa al solicitarlo.

"Facebook Dating te permite emparejarte con amigos de amigos y/o personas que no están en tu círculo de amigos", dijo en un blog Nathan Sharp, jefe del proyecto.

A través de un comunicado, Facebook señaló que con Dating se podrán vincular las publicaciones de los usuarios desde Instagram, así como agregar seguidores a sus listas de Secret Crush, además de amigos de Facebook.

A partir de este jueves, cualquier persona mayor a 18 años podrá crear un perfil de citas con la versión más reciente de Facebook para empezar a recibir sugerencias de personas con preferencias e intereses similares.

A diferencia de Tinder, con Facebook Dating no hay que esperar o deslizar para obtener una forma de contacto ya que se puede comentar directamente en el perfil de otra persona o hacer click en "Me gusta" para hacerle llegar la notificación.

La herramienta no emperaja a amigos a menos de que ambos se agreguen a su lista de Secret Crush, una herramienta que permite elegir hasta nueve de sus amigos de Facebook o seguidores de Instagram que le interesen.

"En Facebook, las personas tienen amigos, amigos de amigos. En Dating, nos estamos enfocando en quienes no son amigos. Me suelen preguntar si en Dating encontrarán a su tía o hermano. Y no, tendremos cuidado para que eso no suceda", aclaró Charmaine Hung, gerente de producto de Facebook Dating.

Toda la actividad relacionada a Dating permanecerá dentro de la sección, sin que sea visible desde la página principal de Facebook. La privacidad de los usuarios será prioritario para la plataforma, por lo que estará prohibido el envío de fotos, videos, enlaces o cualquier otro mensaje que no sea texto por medio de la aplicación.

"Encontrar una pareja es algo muy personal, por eso hicimos de Dating un sitio seguro, inclusivo y opcional".

También se incluye la opción de reportar y bloquear personas así como compartir la ubicación de sus citas a los contactos.