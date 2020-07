Fable ya es un hecho, llegará Xbox series X y PC de la mano de Playground

Hace poco tiempo se sabía de un rumor que hablaba sobre RPG importante, sin embargo no había mucha información disponible, hoy se sabe que se trata de Fable; después de varios eventos donde se esperaba que se mostrara el mítico juego, nunca hizo su aparición, hasta ahora.

Durante el Xbox Games Showcase 2020 se llevó a cabo la presentación del tan esperado RPG, Fable, el nuevo proyecto que ya está en desarrollo por Playground Studios, el mismo estudio responsable de Forza Horizon 4; la presentación de Fable se hizo por medio de un primer tráiler que muestra un vistazo al mundo de fantasía tan particular, obra del creativo francés Peter Molyneux.

Por desgracia para los seguidores, la desarrolladora que produjo los juegos originales, Lionhead Studios, cerró sus puertas hace unos años y ahora es el turno de Playground para continuar con la magnífica saga.

Fable regresará para el Xbox Series X

A pesar de que el responsable de marketing de Xbox, Aaron Greenberg, negó que el hecho de que se reactivara la cuenta de Fable en Twitter tuviera relación con una nueva entrega y lamentó haber dado ‘falsas esperanzas’ a los jugadores, justificó la reactivación con un protocolo para proteger cuentas inactivas durante años, aludiendo a que se trata de una práctica estándar en redes sociales.

Microsoft ha declarado que el Xbox Series X será retrocompatible con juegos de todas las generaciones de consolas, desde el Xbox One, pasando por el Xbox 360 y también algunos títulos del Xbox original pero con mejoras gráficas.

Según lo anunciado, cuando Xbox Series X esté disponible para compra, el juego Gears of War 5 tendrá su mejor versión, ya que en palabras del estudio The Coalition, ha trabajado para poder adaptar el popular juego a la nueva generación, lo que significa que sus gráficos se verán optimizados como nunca antes y se espera que Sea of Thieves y otros juegos más corran con la misma suerte al llegar la nueva generación de Xbox.