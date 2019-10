¡FUERON OLVIDADOS! Conoce la isla que no aparece en el juego de Pokémon Go

Pokémon Go es el juego más popular que Niantic y The Pokémon Company han lanzado para dispositivos móviles, y se trata de atrapar pokémones que mientras vas caminando en toda la ciudad, tendrás la oportunidad de atrapar una gran variedad de estas criaturas.

Pero no en todas las ciudades es así, aunque en el mapa de Pokémon Go se puede observar criaturas en cada parte del mundo, el juego ha olvidado por completo a una isla e incluso los entrenadores de dicho lugar han estado 7 meses sin poder atrapar pokémones.

Según algunos investigadores pokémon, hasta hace unos meses los jugadores de Salamina, una isla griega del mar Egeo, podían disfrutar de Pokémon GO sin problemas. De hecho, el lugar era ideal para atrapar criaturas de tipo agua como Wailord y Dewdong, además de que era posible encontrar un sinfín de criaturas de tipo agua.

Pero misteriosamente un día las criaturas dejaron de aparecer en el juego, y aunque parezca extraño, el resto del juego trabaja sin problemas ya que los entrenadores de Salamina pueden abrir, iniciar sesión y explorar el mundo con su avatar.

Incluso, los jugadores siguen contando con la presencia de las Poké Paradas y están en el mismo lugar de siempre, pero los entrenadores no han visto ningún pokémon desde marzo de 2019 y por ende, no han podido atraparlos.

Aunque los jugadores de esta peculiar isla han tratado de ponerse en contacto con Niantic y The Pokémon Company, estos no han dado una respuesta que tranquilice a los entrenadores de Salamina. Tan solo han podido recibir una disculpa por parte de los desarrolladores y que esperan que puedan seguir disfrutando de Pokémon Go en otras partes del mundo.

Aunque el estudio no ha confirmado cuál es el verdadero problema, se piensa que podría tratarse de un problema de back-end y mientras tanto la comunidad de Pokémon GO en Salamina demuestra la enorme pasión por el juego e incluso hay entrenadores que viajan a otras partes de Grecia para atrapar Pokémon raros y se los regalan a todo aquel que no puede salir de la isla.