¡FUERA! Google ha retirado un videojuego sobre las protestas de Hong Kong

La tienda de Google para dispositivos Android ha retirado de su catálogo “The Revolution of Our Times”, un juego de rol de texto en donde los jugadores pueden interpretar a los manifestantes de la ciudad de Hong Kong.

“The Revolution of Our Times” es un juego desarrollado de manera independiente disponible para jugar a través de dispositivos Android, y fue creado con el objetivo de dar a conocer al mundo entero lo que está pasando en Hong Kong.

Este título ganó mucha popularidad al ser comentado en LIHKG, un foro muy similar a Reddit y que los habitantes de ese país usan con regularidad, y aunque era un juego gratuito con micropagos se encontraba aún en desarrollo.

En la tienda de Google se podía leer en su reseña como un juego con la mayor campaña promocional internacional en el mundo, pero recientemente fue eliminado del catálogo de la Play Store por violar la política de eventos delicados de Google.

Spinner of Yarns, el creador del juego se ha encargado de difundir la noticia en el foro LIHKG e indicó que dejó su trabajo hace un mes para poder dedicarse de tiempo completo al videojuego.

"Antes de eliminarme, Google Play no me dio ninguna advertencia. Pero me di cuenta de que, tres días después de publicarlo, no podía buscarlo por su nombre en el Play Store, solo podía acceder a la aplicación a través del identificador de la app. Me sentí extraño, y me pregunté si podrían censurarme con el tiempo” comentó el creador.

“The Revolution of Our Times” ha recibido en su mayoría reseñas positivas, y la mayoría de las críticas vienen de personas que apoyan al régimen comunista de Pekín, por lo que los usuarios acusan a Google de ser una más de las compañías multimillonarias que apoyan al Partido Comunista de China.