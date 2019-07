¿Existen alternativas de aplicaciones?

Hay muchas opciones cuando se trata de qué software o alternativas de aplicaciones decides utilizar para tus tareas diarias en el trabajo. Un nuevo software toma un poco de tiempo para adaptarse, acostumbrarse y comprender. Todos hemos estado en una situación en la que no estamos realmente satisfechos y debemos comenzar de nuevo con otra herramienta. Admitámoslo: ¡No es una gran sensación!

Si has ingresado aquí, probablemente se deba a que sabes cuán importantes son las herramientas o apps para todas las aplicaciones y cómo aumentan la eficiencia y la productividad de un equipo. En esta lista, encontrará excelentes herramientas de programación que utilizamos en alternativa para.com, así como también las herramientas que utilizamos para hacer que nuestro día sea más eficiente. Así que no, no solo encontrarás alternativa de aplicación, ¡sino que seguirá siendo lo que utilizamos a diario como programadores!

Aquí hemos redondeado nuestras aplicaciones, juegos y utilidades favoritas y más utilizadas. Busca nuestras selecciones de aplicaciones para iPhone, teléfonos con Android, PC y Mac; nuestros juegos favoritos para PC, iOS y Android, y nuestras mejores opciones para PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

En el caso de los programadores para PC instalarlo puede ser costoso. El tiempo y el dinero no son cosas para desperdiciar. Con los precios del cielo para aplicaciones de escritorio, necesitas armarte con las alternativas correctas. Afortunadamente, hay una gran opción: Internet. Tan difícil como es creerlo, sólo navegando en línea, puedes acceder a la mayoría de las funcionalidades de la aplicación de escritorio que necesitas sin desembolsar un centavo.

Para probarlo, aquí en alternativapara.com te damos una lista de las mejores apps que debes tener cuando trabajes en línea.

Google Docs incluye las mismas aplicaciones de creación de documentos de Word, hojas de cálculo y presentaciones que MS Office.

Adobe Photoshop CS3 es una aplicación de edición de imágenes de fotos en línea que contiene fotos similares. Herramientas de edición que se encuentran en Photoshop CS3 y se pueden integrar perfectamente con servicios populares para compartir fotos.

Microsoft Visio 2007 tiene las funcionalidades básicas para crear y compartir diagramas de flujo de calidad, diagramas complejos o dibujos técnicos.

Adobe Acrobat 8.1 Crea PDF desde y hacia una variedad de formatos de forma gratuita en línea simplemente cargando su archivo.

Las cuentas de Gmail de Microsoft Office Outlook 2007 tienen mucho espacio, mensajería instantánea, tecnología de búsqueda integrada, no tienen banners publicitarios y están disponibles en 40 idiomas.

MS Excel 2007 es un servicio web gratuito en línea donde puedes crear, almacenar y publicar gráficos simples de sus propias fuentes de datos. Los gráficos se pueden personalizar con colores, temas y fuentes.

Presentaciones de MS PowerPoint Live Esta herramienta de creación web le permite crear presentaciones directamente en línea con funciones flexibles y potentes.

Adobe LiveCycle Desde aplicaciones de trabajo hasta encuestas a clientes, Wufoo te permite crear formularios de forma rápida y sencilla con una interfaz HTML.

Hojas de cálculo de Excel actúa como intermediario que le conecta con los destinatarios en línea. Una herramienta imprescindible en línea a la hora de realizar compras de negocios.

Software de análisis de páginas web Google Analytics Esta herramienta en línea te permite hacer un seguimiento del sitio web y cómo está siendo a la que se ha accedido. Realiza un seguimiento de las vistas de contenido o de la cantidad de tiempo que se pasa en el sitio.

MSN Messenger, Google Talk, ICQ, AIM, JabberYahoo! eBuddy.com portal web de mensajería instantánea, eBuddy.com le permite tener el mismo en línea pero sin la descarga. Accede y chatea en MSN, Google Talk, Yahoo Messenger, ICQ y AOL de forma gratuita en una sol interfaz desde cualquier ordenador.

¿Buscas programas para convertir PDF? Para esta situación, un programa de conversión de PDF gratuito de Windows todo en uno será útil. Estas herramientas te permitirán convertir cualquier documento PDF: escaneado, nativo, protegido por contraseñas, a Word, Microsoft Excel, Power Point, archivos, imágenes y más. A continuación, describimos una lista de los mejores programas de conversión de PDF gratuitos, que incluyen: PDFelement.

Para los grandes usuarios de PDF que no quieren mantener sus datos en PDF, Investintech ofrece soluciones PDF to Word Converter en sus productos como Able2Extract y Able2Doc. La solución centrada en PDF a Word es una solución robusta que realiza conversiones de forma rápida, sencilla y, sobre todo, precisa.