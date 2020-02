Estudiante mexicano resuelve problema que Newton nunca pudo encontrar

El originario de Monterey, Nuevo León Rafael González, y quien actualmente es estudiante de doctorado del Tecnológico de Monterrey, pudo encontrarle solución a lo que ningún otro científico del mundo o los eruditos como Newton, Huygens y Descartes le dieron respuesta a la humanidad, hablamos de la “Falla Óptica” o también conocido por aberración cromática.

La información fue proporcionada para Conecta, en donde Rafael González explicó sobre el proceso de resolver la falla óptica conocida como aberración cromática. “Si Newton estuviera vivo, siento que sí le gustaría leer mi tesis doctoral”, en el que seguramente varios mexicanos se encuentran orgullosos al saber que un mexicano pudo solucionar el problema de la aberración esférica.

González se ha vuelto importante en el mundo

Rafael se encuentra trabajando con la Universidad de Oxford y la Universidad Mixteca

Cabe mencionar que durante el proceso de estudios estuvo Julio César Gutiérrez, un importante investigador del Tec, quienes publicaron la fórmula que demuestra que es posible resolver con un solo lente la falla óptica conocida como aberración cromática en el famoso portal mundial Journal of The Optical Society of América.

¿Qué es la aberración cromática? en óptica, la aberración cromática es un tipo de distorsión óptica provocada por la imposibilidad de una lente para enfocar todos los colores en un único punto de convergencia. Para entenderlo mejor se tomó como ejemplo la portada de Dark Side Of The Moon de Pink Floyd. En donde la luz se dispersa y los colores se reparten por todos lados.

Dark Side Of The Moon de Pink Floyd

“Newton asumió en el libro Opticks -su segunda obra más famosa- que no se puede hacer un sistema de una sola lente que corrija la aberración cromática. Científicos como Newton se lo plantearon, pero también Huygens, Descartes, Abbe; fue un problema atacado por muchos físicos“, agregó.

Por su parte, el trabajo que ha hecho el estudiante ha sido aplaudido por Dr. Gutierrez, director del Centro de Óptica del Tec campus Monterrey, quien aseguró que ha aportado una gran investigación a la humanidad: “El impacto (de su trabajo) tiene que ver con una reformulación de cómo atacar problemas de diseño óptico, es decir, a nivel de cómo se estudia la teoría de diseño óptico”.

Rafael Gonzáles y Julio César Gutiérrez

Por el momento Rafael se encuentra trabajando con la Universidad de Oxford y la Universidad Mixteca en una lente de microscopio que se pueda usar en los celulares.

