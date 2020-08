Estos son los problemas más comunes en WhatsApp Web

¿Tienes problemas con tu WhatsApp Web? Te contaremos cómo puedes solucionar los problemas más comunes en esta plataforma, la versión de WhatsApp por la cual puedes comunicarte por medio de cualquier navegador web, en vez de realizarlo con la app para el teléfono.

No cabe duda que WhatsApp Web es muy útil para 'chatear' desde una PC de forma parecida a la app para el teléfono, pero en su uso de puedes topar con algunos errores. Aquí hemos hecho una lista con los errores más comunes, qué significado tienen y qué puedes hacer para solucionarlos si te sucede uno.

No puedes acceder a un sitio web

Para utilizar la versión web de WhatsApp, debes abrir la dirección web.whatsapp.com en un navegador web como Microsoft Edge, Google Chrome o Mozilla Firefox. En dado caso de no cargar WhatsApp Web y recibes un mensaje de error diciendo que no puedes acceder a este sitio web, podrían ser por dos motivos: el primer es que hayas escrito mal la dirección o que no cuentes con conexión a Internet. Realiza lo siguiente para verificarlo:

Escribe google.com en el navegador para verificar si cuentas con conexión a Internet.

En dado caso de que no te funcione ninguna página web, reinicia el router o contacta con el servicio técnico de tu compañía. Hay la posibilidad de que se haya caído tu conexión a Internet temporalmente.

Si te cargan otras páginas pero no WhatsApp Web, es probable que hayas redactado mal la dirección web.

Aprende cómo solucionar estos errores comunes en WhatsApp Web

Navegador sin compatibilidad

Debes recordar que para usar la versión web de WhatsApp es necesario que utilices un navegador web compatible. Hasta ahora, WhatsApp Web tiene compatibilidad con Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari y Microsoft Edge. En dado caso de que uses uno de estos y te siga apareciendo el mensaje de error, es probable que tengas una versión antigua. Sigue estos consejos para solucionarlo:

Utiliza alguno de los navegadores compatibles (Firefox, Edge, Chrome, Opera o Safari).

En dado caso de que siga apareciendo el mensaje, debes actualizar tu navegador a la última versión o trata con otro de la lista.

Código QR no carga

Si abriste correctamente la web de WhatsApp Web pero el código QR sigue sin cargar, generalmente es una señal de que se te ha caído la conexión a Internet luego de cargar, o tu conexión es muy lenta. En este último caso, el código QR va a terminar cargando en unos momentos. Puedes hacer esto si te topas con este error:

Espera unos segundos para ver si terminar de cargar.

Si no funciona, refresca la página presionando la tecla F5.

Si no termina de cargar, verifica que tengas conexión a Internet en el PC.

Video muy pesado

La app de WhatsApp para el móvil te deja enviar cualquier video, pero la versión web está más restringida. Pues aquí no tenemos herramienta para recortar o editar el video, por lo que no te permite mandar videos que ocupen más de 64 megas. En este caso esto es lo que puedes hacer:

Utiliza alguna herramienta para cortar videos y recorta su duración.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp Web: 7 atajos de teclado que probablemente no conocías

Si se te hace más fácil, pasa el video al teléfono y mándalo con la app de WhatsApp, que te dejará recortarlo con la app.

Descubre cómo usar varias sesiones en el navegador en WhatsApp Web