Estos son los países con el Internet más rápido del mundo

Estos son los países con el Internet más rápido en el mundo

La era digital demanda mayor velocidad y potencia en todos los sentidos, desde los dispositivos, aplicaciones y por supuesto el Internet. Muchos usuarios en todos los países del mundo incluso están dispuestos a pagar más por tener una experiencia de navegación y descarga más rápida, pero esto no siempre depende del plan contratado.

Seguramente en más de una ocasión has sufrido por la velocidad de Internet, y no eres el único, ya que muchos de los problemas no siempre son por el router sino por la cobertura y el sistema que usa el operador. De ahí la importancia de conocer lo que en realidad pueden ofrecer las compañías y no pagar en vano por un servicio que no puede ser más rápido.

Millones de personas alrededor del mundo desconocen el motivo por el que su Internet es muy lento, es por eso que Speedtest comparte un interesante reporte en donde se analizan las latencias de descarga y subida en las redes globales, ¿en qué sitio se encuentra tu país? ¿Cuál es el Internet más rápido del mundo?

El promedio global de velocidad de conexión de Internet móvil es de 30.47 Mbps de bajada, 10.73 Mbps de subida, y la latencia es de 42 ms, de acuerdo con los resultados de Speedtest. Sin embargo, los datos cambian para el promedio de banda ancha fija, tal como lo muestra la imagen:

Países con el Internet más veloz

Este es el ranking de los 10 países con el mejor Internet, o por lo menos el más rápido en todo el mundo:

Emiratos Árabes Unidos – 83.52 Mbps Corea del Sur – 81.39 Mbps Qatar – 78.38 Mbps China – 73.35 Mbps Canadá – 73-16 Mbps Países bajos – 72.10 Mbps Noruega – 69.33 Mbps Bulgaria – 65.37 Mbps Australia 63.98 Mbps Croacia – 55.13 Mbps

El único país en toda América que aparece en el Top 10 de Speedtest es Canadá, mientras que Estados Unidos se queda en el lugar 32 con 41.68 Mbps y México en la posición 64 con 27.43 Mbps. España obtuvo un promedio de 33.07 Mbps, Argentina 24.69 Mbps de velocidad, Perú se ubicó como el número 97 con 19.01 Mbps y Chile con menor rapidez de 17.49 Mbps.