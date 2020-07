Estos son los mejores dominios para registrar tu sitio web

Cada gran sitio web necesita un nombre de dominio rápido y memorable. Encontrar algo nuevo es un desafío serio, pero una vez que llegue la inspiración, deberá registrar ese nombre con un registrador de dominio antes de poder usarlo en línea.

El registro no es difícil, pero primero debe elegir entre los cientos de compañías que compiten por su negocio, y hay varias cosas que debe considerar antes de firmar la línea de puntos virtual.

También hemos reunido los mejores servicios de alojamiento web, cómo elegir el registrador de dominio perfecto. Las estructuras de precios pueden ser complicadas. Una cifra de titular baja podría ser costosa en la renovación, por ejemplo. Los precios también varían entre extensiones de dominio.

Por lo tanto, un registrador que ofrece un gran valor para un dominio .com podría darle un mal trato cuando se trata de .org.

También puede haber costos adicionales para tareas como transferir su dominio a otro registrador. Lea la letra pequeña antes de registrarse.

Busque cualquier paquete adicional u opcional. Un servicio de privacidad Whois evita que su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico aparezcan como datos de contacto públicos para el dominio, algo que de otro modo podría obtener una cantidad significativa de correo electrónico no deseado y llamadas telefónicas. Hemos visto que esto cuesta tanto como 11.20 dólares al año, pero varios registradores lo ofrecen de forma gratuita.

Muchos registradores de dominios ofrecen alojamiento como un extra, pero tenga en cuenta que las empresas de alojamiento web también pueden registrar dominios. Si tiene una idea de qué proveedor de alojamiento web le gustaría utilizar, verifique los detalles de sus planes: es posible que pueda registrar un dominio de forma gratuita cuando compre alojamiento, y esa es a menudo la opción más barata.

Finalmente, eche un vistazo al soporte que ofrece un registrador. Es posible que nunca necesite ayuda, pero si surge algo crítico, tal vez un problema que podría causar un problema con la renovación, es importante que su proveedor esté disponible para ayudarlo hábilmente.

Equilibrar todas estas prioridades puede ser complicado, por eso hemos creado esta lista de los principales registradores de dominios para ayudarlo a orientarse en la dirección correcta.

Estos son los mejores dominios

Domain.com

Proveedor versátil que ofrece una excelente relación calidad-precio.

Con un nombre como Domain.com, la marca propiedad de EIG, significa negocios, centrándose principalmente en pequeñas y medianas empresas. Ofrece los dominios de nivel superior más populares y más de 25 dominios de nivel superior de código de país y también vende dominios premium como intermediario.

Con casi dos décadas de presencia en línea, la compañía, que es uno de los mayores registradores de nombres de dominio del mundo, se expandió en alojamiento web y ahora ofrece una variedad de productos que incluyen un creador de sitios web, un servicio de diseño completo y alojamiento web.

Los dominios rápidos son la tendencia del 2020.

Los precios de Domain.com tienden a ser promedio. Los TLD no premium (.Life, .Men, .Live, etc.) comienzan desde 2.99 dólares el primer año. En línea con el resto de la industria, aumentan significativamente después del segundo año).

Debe pagar por la protección de la privacidad, un precio razonable de 6.99 dólares, además de que puede agregar correo electrónico, alojamiento web, certificados SSL y protección contra malware, ninguno de los cuales es obligatorio. Puedes seguir con su creador de sitios web básico, que es gratuito con cada dominio: obtienes un creador de sitios web de arrastrar y soltar, toneladas de dispositivos móviles, plantillas, hasta seis páginas, herramientas de SEO, integración de Paypal e incluso acceso a la biblioteca de imágenes de archivo.

El soporte es más que adecuado con soporte por chat, correo electrónico y teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Es posible que Domain.com no tenga los precios más baratos, pero ofrece una oferta muy equilibrada.

Todas las renovaciones después del período de descuento inicial se cobrarán al precio de lista estándar vigente en ese momento para el período seleccionado. El cupón no es válido con registros de amanecer, registros de landrush, registros de EAP, pre-registros, registros premium, renovaciones, transferencias, diseño de sitios web personalizados, otros cupones o precios especiales.

GoDaddy

Un proveedor de renombre, pero ten cuidado con esos precios.

El gigante web GoDaddy es el registrador de dominios más grande del mundo, actualmente gestiona más de 75 millones de dominios para 17 millones de clientes en todo el mundo.

La compañía es conocida por sus precios bajos, y es la misma historia aquí, por ejemplo, el dominio .mobi está disponible por 7.17 dólares en el primer año. Por otro lado, .com y .org son menos impresionantes a partir de 12.17 dólares y 10.17 dólares respectivamente. Sin embargo, tenga cuidado: estas no son las gangas que parecen inicialmente.

El primer problema es que los precios iniciales de GoDaddy solo se aplican si paga por dos años por adelantado, y el segundo año es significativamente más caro (.com aumenta a $ 18.17, los dominios .uk y .co.uk son 12 dólares , .co, .org y .mobi son ridículamente altos, 34.99 dólares por .co, 21.17 dólares por .org y 29.17 dólares por .mobi.

Este dominio es de los más recomendados para un sitio web con rápidez.

El segundo problema es que no hay paquetes adicionales, por lo que agregar algo como la privacidad de Whois (protocolo TCP basado en petición/respuesta que se utiliza para efectuar consultas en una base de datos), un servicio valioso que a menudo se incluye de forma gratuita con otros proveedores, cuesta $8 dólares al mes durante el primer año y 10 dólares en la renovación.

Claramente, se puede obtener un valor mucho mejor en otros lugares, pero GoDaddy aún puede atraer a los principiantes web que buscan un paquete de alojamiento y registro de dominio. La compañía tiene una variedad de productos que cubren todos los requisitos posibles, con soporte telefónico si lo necesita, y comprar su dominio y alojamiento del mismo proveedor le facilitará la vida.

Solo tenga en cuenta que otros proveedores también pueden combinar alojamiento y registro de dominio, y GoDaddy puede no proporcionarle el mejor paquete. Consulte nuestras diversas guías de alojamiento para posibles alternativas.

Hover es un popular registrador de nombres de dominio propiedad de Tucows, que también opera eNom y la plataforma de reventa de dominios OpenSRS.

El sitio web de Hover es claro y directo. Una página de precios de dominio permite verificar los costos de registro antes de comenzar, o puede usar el cuadro de búsqueda para ubicar inmediatamente su TLD (dominio de nivel superior) preferido.

De forma predeterminada, la página de resultados muestra todos los dominios que puede registrar y sus precios, lo que le brinda mucho para desplazarse y leer. Pero una práctica barra lateral permite filtrar dominios por categorías que incluyen Personal, Negocios, Audio y Video, Comida y Bebida, y más. Es un toque ordenado que podría ayudarlo a detectar un dominio atractivo que de otro modo podría haberse perdido.

Los precios son muy razonables, con dominios .com que cuestan 12.99 dólares para el primer año, .co.uk tiene un precio de 10.99 dólares, .org cuesta 13.99 dólares y .mobi llega a 19.99 dólares. Compare precios y encontrará precios ligeramente más bajos en otros lugares, pero Hover generalmente ofrece un buen valor.

Hay una bonificación de bienvenida en Whois Privacy, que es gratuita mientras Hover administre el dominio.

La compañía mantiene las ventas al mínimo, incluso en la etapa final del carrito de compras. Simplemente le ofrecen tres extras relacionados con el correo electrónico: reenvío de correo electrónico a 5 dólares al año, una cuenta de correo electrónico de 10 GB por 20 dólares , o puede optar por una bandeja de entrada de 1TB, compartir archivos, un calendario y más, por 29 dólares anuales.

Si tiene alguna pregunta, el soporte está disponible por correo electrónico y chat, aunque no es 24/7. El horario laboral es de 8 a.m. a 8 p.m. (hora del este) de lunes a viernes y de 12 p.m. a 5 p.m. los fines de semana.

Dynadot

Un registrador de calidad que sobresale (casi) en todas partes. La mayoría de los registradores de nombres de dominio ofrecen un servicio de identikit simple con poco para separarlos de la competencia, pero Dynadot es una excepción interesante que tiene algunas ventajas inusuales.

Esto comienza justo al principio, con su búsqueda inicial. Puede usar el sitio web como cualquier otro: escriba su dominio preferido, presione Entrar, lea los resultados, pero también obtendrá herramientas de búsqueda en masa e IDN (nombre de dominio internacionalizado), y las opciones avanzadas permiten definir qué extensiones de dominio incluir en sus búsquedas , así como establecerlos como predeterminados para todas las búsquedas futuras.

Estas búsquedas pueden opcionalmente devolver resultados de subastas de dominios, Dynadot's Marketplace (donde otros clientes venden dominios que ya no necesitan) y otras fuentes. También hay una opción de pedido en espera para tratar de obtener un dominio que no está disponible actualmente, si no se renueva.

Los precios son bajos, y Dynadot ofrece ofertas especiales en algunas extensiones y un buen valor en la renovación. Por ejemplo, los sitios .com tienen el precio inicial en 6.99 dólares y el precio de renovación en 8.99 dólares . Si buscas un dominio .co.uk, eso te costará 6.95 dólares , .org es 8.99 dólares inicialmente, 10.99 dólares en la renovación, y los dominios .mobi son $5.99 inicialmente, $17.99 en la renovación.

Ese es solo el comienzo: Dynadot también acumula los extras gratuitos. Un Creador de sitios web le permite crear y alojar un sitio web sencillo de una página. Hay reenvío de dominio gratuito si desea redirigir a los visitantes a otro lugar. La compatibilidad con DNS permite crear 50 registros de subdominio, 10 direcciones de correo electrónico y 5 de cada uno de los registros MX y TXT. Incluso hay una lista de eliminación de gracia que permite devolver un dominio si cambia de opinión.

Cada gran sitio web necesita un nombre de dominio rápido y memorable.

Esto requiere una pequeña tarifa y no siempre se permitirá (los detalles sobre cómo funciona están aquí), pero sigue siendo un extra bienvenido que rara vez encontrará con otros registradores.

El soporte de Dynadot no siempre fue tan impresionante, ya que el chat en vivo se desconectó cuando lo verificamos. Pero el sitio web tiene un foro disponible públicamente, lo que permite a cualquier persona navegar preguntas comunes y ver cuán felices (o no) pueden estar los clientes de Dynadot.

Fundada en 2000, Namecheap es un popular registrador de nombres de dominio y proveedor de alojamiento web que ahora administra más de cinco millones de dominios.

El excelente sitio web de Namecheap permite buscar dominios individuales o en lotes de hasta 50.

Si se toma el dominio, puede ver el registro de Whois u ofrecer comprar el dominio (a través de DomainAgents) del usuario actual.

Si el dominio está disponible, los resultados se muestran en cuatro pestañas: Popular, Nuevo, Descontado e Internacional. Este es un enfoque ordenado que facilita navegar por la lista y encontrar lo que necesita.

Los precios son generalmente muy buenos a $8.88 para dominios .com - 12.98 en renovación, 6.88 dólares para .co.uk - 8.58 dólares en renovación, 12.98 dólares para .org - 14.98 dólares en renovación y 3.88 dólares por .mobi ($17.98 en renovación). Hay algunas ofertas especiales disponibles, y Namecheap tiene un conjunto de dominios del Agente 88 que casi siempre están disponibles a 0.48 dólares durante el primer año (generalmente incluyen lo siguiente: .site .website .space .pw .press .host .tech .online y .fun, pero también puede haber otros).

Eso sería un buen valor por sí solo, pero Namecheap no se detiene allí: obtienes la privacidad del dominio WhoisGuard de forma gratuita.

La facturación de Namecheap es directa y honesta, con precios actuales y de renovación claramente descritos en su carrito de compras de Namecheap, y la renovación automática está desactivada. Pero si hay algo que no comprende, las páginas de preguntas frecuentes útiles y el chat en vivo están a solo un clic o dos de distancia.

Dominios de Google

Sin problemas, sin trucos, solo registros de dominio simples

La búsqueda de un registrador de dominios puede implicar una gran cantidad de problemas a medida que investiga empresas de las que nunca ha oído hablar, trata de separar las gangas genuinas de los trucos de marketing y explora la letra pequeña en busca de capturas ocultas. Con ahorros potenciales que solo ascienden a unas pocas libras o dólares al año, en el mejor de los casos, es posible que prefiera simplemente registrarse con un proveedor de renombre que sabe que le brindará un servicio razonable, incluso si cuesta una fracción más.

Ingrese Google Domains, el brazo de registro de dominios ligero de Google, un proveedor directo que coloca la velocidad y la simplicidad en la parte superior de su lista de prioridades.

Google Domains no lo confunde con ventas interminables u ofertas "especiales" que resultan no ser tan especiales después de todo. El aumento de ventas se mantiene al mínimo. En cambio, se trata de hacer que el proceso de compra sea tan fácil como cualquier otro sitio de compras en línea: buscar, hacer clic y pagar.

La diferencia es obvia desde el momento en que llega al sitio. No hay anuncios animados en la parte superior de la página, no hay "¡Oferta!" banners, sin precios de titulares bajos: solo un cuadro de búsqueda donde ingresa un solo dominio.

La página de resultados es igualmente sencilla, con precios enumerados para nueve dominios comunes de nivel superior y una pestaña todos los finales que enumera todas las opciones en orden alfabético (domain.academy, domain.bargains, domain.camera).