Estos memes ilustran perfectamente cuando te confundes de emoji

¿Ya viste la última tendencia en memes? Si no es así, no te preocupes, aquí estamos para ayudarte y en esta ocasión es para aquellos que les encanta enviar el emoji llorando de risa, si no es que a todos.

Algo que es un poco gracioso puede convertirse en diversión pura al usar este peculiar rostro y seguramente más de uno se ha confundido al enviar un emoji que no tiene nada que ver.

Pues exactamente de esto es la última tendencia de memes "When you accidentally type..." que en español sería: Cuando accidentalmente escribes... Y ha llegado directamente de los videos de TikTok, pero ahora que la aplicación ha sido banneada en India, la gente está replicando en Twitter las tendencias con los más divertidos memes.

Cuando accidentalmente envías un emoji

La idea es mostrar un emoji equivocado con la imagen de algo o alguien que pueda describirlo textualmente. Sin duda el emoji llorando de risa es una de las favoritas entre los usuarios, sobre todo porque usualmente enviamos más de uno en las conversaciones.

Esta tendencia de memes es una burla a la escritura accidental de emojis, cuando se envía el ícono equivocado que no tiene nada que ver con el resto de la conversación.

Con esta tendencia ahora seguramente serás más cuidadoso cuando uses los emojis. Algunos han reemplazado la carita llorando de risa con otras imágenes pero la idea es mostrar cómo lucirían los emojis. Ahora que sabes de qué se trata, puedes hacer tu propia versión de estos memes.