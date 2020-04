Estos juegos serán gratis este fin de semana en Steam

Las empresas que se encargarán en crear videojuegos han hecho una noble labor al regalar sus creaciones a los amantes de los gamers, esto con la finalidad de que las personas se mantengan en casa, y el virus de COVID-19 no se propague más en el mundo es por eso que Steam puso a su disposición sus juegos para este fin de semana los cuales serán gratis.

Estos serán los games que estarán disponibles el fin de semana: Absolver, Beat Hazard, Devolver Bootleg, Northgard, Total War: Warhammer II y Northgard, un juego de estrategia en tiempo real inspirado en la mitología nórdica en el que controlas un clan de vikingos, explorando y compitiendo por el control de un continente recién descubierto.

Juegos gratis por Steam

Cabe mencionar, que si eres fanático de los juegos de estrategia, asegúrate de jugar el excelente Total War: Warhammer II mientras es gratis durante los próximos días. Y en una nota muy diferente, también puedes tocar Beat Hazard, un juego de disparos de arcade impulsado por la música que también es gratis, por lo que tendrás una posibilidad más para poder nunca parpadear.

Esta vez Steam, te dará la oportunidad de obtener una clave de Steam gratis en Humble Bundle este fin de semana. El sitio de juegos para PC actualmente ofrece el juego de aventuras cómico Manual Samuel de forma gratuita: todo lo que tiene que hacer es suscribirse a su boletín informativo y obtendrá una copia del juego en Steam.

Otros de los juegos que podrás disfrutar son Lost Daughter, un juego de acción de mundo abierto sobre un hombre que intenta encontrar a su hija, directamente de Steam, Gamecraft, Lost Daughter, Manual Samuel (Steam key via Humble), Overcooked! 2 DLC: Too Many Cooks, Overcooked! 2 DLC: Surf 'n' Turf y Best Deals This Week.