Estos celulares se quedarán sin WhatsApp a partir del 31 de marzo

La aplicación no estará disponible para algunos modelos de celulares debido a su nueva actualización

WhatsApp se actualiza constantemente, sin embargo, su nueva versión muchas veces ya no está disponible para algunos modelos de celulares debido a que son compartidos con el sistema operativo y en La Verdad Noticias te presentamos la lista completa de los dispositivos que ya no tendrán acceso a la aplicación de Meta.

De acuerdo al sitio oficial de la plataforma, además del sistema operativo, los dispositivos que se quedarán sin la app son aquellos que cometen faltas como hacer spam, intercambiar noticias falsas o utilizar apps modificadas.

Previamente te dimos a conocer los 37 nuevos emojis que llegaron para la aplicación, entre los que destacan: el apretón de manos de diferente color de piel, un dedo índice apuntando y hasta un hombre embarazado.

Celulares que se quedarán sin WhatsApp

La nueva actualización no estará disponible para todos los dispositivos móviles.

Los sistemas operativos compatibles actualmente con la aplicación son Android 4.1 y versiones posteriores, los dispositivos con iOS 10 y versiones posteriores, así como los celulares con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores.

De acuerdo al portal oficial de BAEnegocios los dispositivos móviles tanto de Android como de iPhone que ya no contarán con la aplicación a partir del 1 de abril, es decir, que el 31 de marzo la plataforma restringirá el acceso a la misma son:

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

Sony Xperia M

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Ascend D2

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

¿Cuál es el WhatsApp Plus?

La aplicación cuenta con diversas versiones.

Whatsapp Plus es una versión alternativa y no oficial de la aplicación de mensajería de Meta. Se ve igual y funciona de manera muy similar a la oficial, aunque promete varias funciones adicionales de apariencia y comunicación que no posee la plataforma. Si quieres conocer más sobre esta versión te recomendamos: Guía definitiva de WhatsApp Plus y sus mejores trucos.

