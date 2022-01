Esto le pasa a tu cuenta de WhatsApp si instalas WhatsApp Plus

Las versiones modificadas de la plataforma de mensajería rápida de Meta son cada vez más comunes, pero ¿sabías que tu cuenta de WhatsApp podría tener consecuencias si se usa WhatsApp Plus u otras aplicaciones no oficiales? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Recordemos que las versiones alteradas (MODS) no están disponibles en tiendas oficiales como Play Store o App Store, por lo que para descargarlo hay que recurrir al archivo APK el cual es publicado en páginas poco confiables, lo que nos indica que no es del todo seguro utilizar estas aplicaciones.

En la actualidad, muchos cibercriminales usan los malware para robar información personal, y no solo contraseñas de correos o redes sociales, sino también de otras aplicaciones financieras instaladas en el dispositivo móvil.

Sanción de WhatsApp por usar WhatsApp Plus

Las sanciones por usas MODs pueden ser permanentes.

En caso de detectar el uso indebido de esta aplicación, la compañía aplica sanciones sobre la cuenta del usuario. A través de su página oficial señala que usar MODS es una violación a sus normas que se castiga, dependiendo de la gravedad.

En caso de usar Plus, GB WhatsApp u otra versión no oficial, la suspensión es de forma temporal por hasta 24 horas, es decir, durante este tiempo no se podrá tener comunicación con otros usuarios. En caso de continuar usando el MOD después de la sanción, la suspensión podría ser permanente y la cuenta sería eliminada.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial… Las aplicaciones no admitidas o las que afirman ser capaces de mover tus chats de un teléfono a otro son versiones alteradas”, explicó la compañía en su página oficial.

¿Cómo volver a recuperar el WhatsApp?

Las versiones modificadas de la plataforma de mensajería ponen en riesgo tu cuenta.

¿Sabías que puedes recuperar tus chat en caso de abrir la sesión en otro dispositivo? Lo único que debes hacer es introducir tu número de teléfono. Después de configurar la aplicación, aparecerá una opción para "restaurar" todos tus chats de WhatsApp. Haz clic en la opción Restaurar y todos tus mensajes de antiguos/borrados se restaurarán en tu nuevo dispositivo. Recuerda que si cuenta fue cerrada por usar WhatsApp Plus u otros MODs, no se podrá recuperar la información.

