Esto debes saber a la hora de comprar una pulsera inteligente

Cuando haces compras, siempre debes saber que buscas exactamente en un producto, pero no siempre es así, por lo que en esta ocasión, te vamos a explicar que necesitas para que tu compra sea un éxito.

Actualmente, el mundo de los wearables que incluye las pulseras inteligentes y los relojes ha se ha vuelto muy interesante porque son más las opciones de las que dispone el consumidor para elegir, lo que puede ser abrumador al no saber que producto es el mejor o el adecuado.

Por eso en La Verdad Noticias te vamos a dar una lista de las categorías que debes tener en cuenta al momento de hacer una compra de esta categoría.

¿Qué debo saber para comprar una pulsera inteligente?

Estas pulseras permiten monitorear tu salud

Tamaño y peso

Las pulseras inteligentes destacan por su comodidad y para que sean así, es necesario que sean ligeras, así que se espera que sean compactas y no molesten al efectuar movimientos con la muñeca.

Pantalla

La pantalla es uno de los principales canales de información para el usuario, debes fijarte tanto en la resolución o tecnología, pero hay otras especificaciones importantes como el brillo, AOD y los bordes.

Software

Para elegir uno adecuado debes hacerte las siguientes preguntas:

¿Permite instalar esferas? ¿Tiene una interfaz fácil de utilizar? ¿Qué interacción prioriza? ¿La táctil o la mecánica con botones? ¿Cuenta con opciones de personalización? ¿Hay aplicaciones de terceros disponibles? ¿Admite la respuesta de notificaciones por voz? ¿Incluye algún asistente de voz? ¿Ofrece control de la música del móvil, disparo a distancia de la cámara o localizador del teléfono?

Funciones de salud

Este es uno de los ejes principales de estos aparatos, y bajo nuestro punto de vista, las opciones de monitorización más importantes son:

Podómetro Frecuencia cardiaca Calorías gastadas Sueño Sesiones de entrenamiento

Conectividad

La conectividad, si bien se limita al bluetooth como tecnología principal, hay otras que debes conocer como:

Bluetooth. La pulsera debe contar sí o sí con esta opción para ser vinculada con el teléfono NFC. Pagar con tu pulsera inteligente es muy interesante Wifi. No es frecuente que esta opción esté presente

Compatibilidad

Esta pulsera no es tan inteligente si no se puede vincular a un teléfono móvil, por lo que la conectividad es algo de que preocuparse en especial si tienes una terminar de última generación, pero no está de más revisar los requisitos mínimos de Android y iOS para conectarla.

Resistencia

Aunque están diseñadas para hacer deporte y resisitir que se mojen por el sudor, hay distintos grados de protección y varios aspectos que no deberías pasar por alto en este sentido, como los materiales de la pantalla , pero si quieres nadar o bañarte con ella, necesitarás modelos IP68.

Autonomía y sistema de carga

La autonomía se refiere a los días de autonomía para que no necesite cargarse diariamente, esto te sirve para las mediciones de sueño, mientras que el sistema de carga de ciertos modelos obligan al usuario a desmontar completamente la correa para cargar el dispositivo, y otros incluyen una base de carga magnética o con un sistema de encaje.

Precio

Finalmente, toca hablar del precio, estas pulseras destacan por ser económicas para quienes quieren llevar un control de su salud, pero no todas son de la misma gama.

Marcas de pulseras inteligentes:

Las marcas más conocidas son Xiaomi y Huawei

Las mejores marcas de las pulseras inteligentes existentes en el mercado son las siguientes: