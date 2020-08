Este Nintendo Wii luce como un Gameboy Color completamente portátil

GingerOfMods ha transformado varias consolas retro en portátiles de aspecto elegante, pero la Wiiboy Color está en otro nivel.

A medida que la tecnología mejora, los tinkers como GingerOfMods pueden volver a visitar las consolas de juegos más antiguas y hacerlas aún más compactas y eficientes que antes. Sin embargo, no es fácil, y la reciente modificación de Wiiboy Color es un testimonio de la paciencia, el sentido del diseño y las piezas de repuesto necesarias para hacer posibles proyectos como este.

¿Cómo luce la Wiiboy color?

GingerOfMods entra en más detalles en el desglose del video anterior, pero la versión corta es que imprimieron en 3D una carcasa de Game Boy Color personalizada y luego metieron un montón de bits de las consolas nuevas y antiguas de la compañía de videojuegos en su interior.

Por ejemplo, los joysticks en la parte frontal son de un Nintendo Switch, mientras que los botones frontales se toman de un DS Lite. Ambos se combinan utilizando los circuitos de un controlador de GameCube. En la parte posterior del dispositivo portátil hay dos disparadores, botones Z y el ventilador para enfriar el sistema.

Mientras tanto, la pantalla era de la cámara de retroceso de un automóvil, la carcasa estaba impresa en 3D y las placas de circuito se rediseñaron a partir de una Wii existente para reducir el espacio. Con una pantalla de 3,5 pulgadas y 480p, GingerOfMods dice que los juegos también se ven mejor que en una consola Wii tradicional con salida a un televisor. Finalmente, gracias a un puerto USB-C, la carga es rápida y la consola puede conectarse fácilmente a paquetes de baterías externas para sesiones más largas. También hay un conector para auriculares, como debería haberlo.

Esta Nintendo Wii estrena un toque elegante

La Wii tiene una gran biblioteca, la mayoría de la cual no está disponible en Switch y probablemente no será transferida en el corto plazo, si es que alguna vez lo hará, por lo que es realmente genial ver cómo esas experiencias se conservan y se hacen portátiles en una construcción tan pequeña y funcional. Por supuesto, no es barato. GingerOfMods dice que los trabajos personalizados como este pueden costar 1,000 dólares, pero ¿realmente puedes ponerle un precio a poder jugar Fire Emblem: Radiant Dawn mientras viajas?

