Estas son las desventajas de usar un cargador de otro celular

Usualmente, cuando dejamos olvidado el cargador del celular lo solucionamos pidiendo prestado alguno, pero ¡OJO! esta acción podría dañar el dispositivo más de la cuenta, sobre todo si el cargador prestado no es de buena calidad.

Otra situación común es tener en casa toda una colección de cables y cargadores de diferentes marcas, en su mayoría compatibles con puerto USB-A, es decir, que se puede conectar con cualquier cargador USB-C o microUSB y el teléfono celular comenzará a cargar, aunque esto también puede traer problemas.

Carga lenta

Los cargadores de cada teléfono celular son diseñados especialmente para cada modelo y vienen con valores de fábrica establecidos. Con la tecnología actual, muchos integran funciones específicas para "cargas rápidas" según las especificaciones así que podría ser perjudicial el conectar otro tipo de cable.

De manera general, todos los cargadores funcionan igual, ya que transforman la energía alterna de la red eléctrica en corriente continua, reduciendo el voltaje a unos valores adecuados para cargar el dispositivo. Los estándar tienen una carga mínima de 5V y 2A (10W) y suelen tener al menos tres modos de carga: baja, intermedia y rápida.

En este orden de ideas, el teléfono puede detectar cuando un cargador no tiene sus especificaciones y elegir los valores mínimos de carga, para cuidar la vida de la batería. Es decir, el cargador no representa un peligro en sí pero el tiempo de carga será mucho más lento ya que no es el mismo para todos los smartphones.

Pérdida de garantía

Como es de esperarse, los fabricantes recomiendan el uso del cargador que se incluye junto con el teléfono, por lo que si existe algún detalle con la batería y se ha usado otro cargador, existe el 99 por ciento de probabilidad que la garantía no aplique para la reparación del móvil.

Esto es una forma de protección para las empresas que diseñan sus productos con ciertas especificaciones, y al conectar accesorios no reconocidos, pueden alterar el funcionamiento original del dispositivo.

Cargadores "patito"

En el caso de los cargadores genéricos se debe tener especial cuidado, sobre todo si es uno de baja calidad. En el mejor de los casos, cuando el cargador no tiene buen balance de energía es que el dispositivo no cargará.

Sin embargo, estos cables pueden representar un riesgo mayor si llegan a sobrecalentarse, quemarse e incluso soltar chispas. Por lo tanto, se recomienda invertir en alguna marca conocida, aunque resulte un poco más caro.

Antes de conectar tu teléfono celular a cualquier cargador, piensa dos veces en las ventajas y desventajas que puede traer consigo. Toma en cuenta que la computadora tampoco es un dispositivo de carga, y puede ralentizar el proceso, lo que no te favorecerá si te urge tener más pila.