Estafados por Starlink: clientes frustrados tras aumento de precio de kits

Alan Sbi estaba harto de su proveedor de satélite de banda ancha porque Zoom, y otros servicios básicos de Internet simplemente no funcionarían. Entonces, en febrero de 2021, Sbi, que vive en las montañas de Carolina del Norte, pagó un depósito de $100 por un kit de enlace ascendente SpaceX Starlink.

Sbi le dijo a Insider que desde entonces, no había sabido nada de la compañía de Internet satelital de Elon Musk y no había recibido su kit de enlace ascendente. Y para empeorar las cosas, Starlink acaba de subir sus precios en todos los ámbitos, incluso para los clientes que aún esperan recibir su hardware.

En marzo, SpaceX les dijo a sus clientes que estaba subiendo los precios debido a la inflación, entre otras cosas. El precio de un kit de enlace ascendente Starlink aumentó de $500 a $550 para los clientes que ya habían pagado un depósito y de $500 a $600 para los nuevos clientes. El costo de suscripción mensual de Starlink subió de $99 a $110 para todos los usuarios.

A finales de marzo de 2022, Sbi solicitó un reembolso de su depósito de Starlink debido a las subidas de precios, pero ha tenido problemas para recuperar su dinero porque no puede ponerse en contacto con la empresa.

"Siento que Starlink me estafó", dijo Sbi. "Estas no son prácticas comerciales justas. La compañía tuvo mi dinero durante más de un año, necesito que me devuelvan ese dinero, no debería haber ninguna condición sobre cómo recibir mi dinero".

Sbi no es el único cliente frustrado con los retrasos, los aumentos de precios y la aparente falta de servicio al cliente de Starlink.

Rich Kecher, en el sur de Virginia, dijo que había tenido problemas para que le devolvieran su depósito de Starlink después de aproximadamente un año. Le dijo a Insider sobre una "escandalosa falta de comunicación" de Starlink, que había retrasado su fecha de inicio prevista para el servicio en su área desde noviembre de 2021 hasta finales de 2022.

"El aumento de precios fue la gota que colmó el vaso", dijo Kecher.

Después de ordenar Starlink en abril de 2021, Denise Elise dijo que recibió dos correos electrónicos de Starlink, uno de confirmación de pago y el otro sobre el aumento de precios.

Ella le dijo a Insider: "No quiero cancelar mi pedido porque vivo en un área rural y necesito algún tipo de internet. Realmente quiero probar esto". Sin embargo, dijo que no estaba contenta de que Starlink hubiera aumentado los precios antes de recibir su kit de enlace ascendente, y agregó que Musk estaba "ganando dinero con nuestro dinero".

Elise dijo que Starlink no había respondido a ninguno de sus correos electrónicos.

Tim Nash, en las montañas Blue Ridge de Virginia, recibió su kit Starlink en febrero de 2022. Un mes después, se vio afectado por el aumento de precios del servicio Starlink.

A pesar de pagar más de lo que inicialmente esperaba, Nash dijo que Starlink "bien valió la pena", pero se quejó del servicio al cliente que era "casi inexistente".

"Si su Internet no funciona, ¿cómo puede obtener ayuda?" dijo Nash. "Modelo extraño".

Lluc Palerm, analista de Northern Sky Research, dijo que los clientes de Starlink afectados por los aumentos de precios de los productos que aún no habían recibido "obviamente" tenían "algo por lo que enojarse". Dijo que Starlink "no estaba poniendo recursos en los servicios al cliente, por lo que es natural que reciba ese tipo de quejas".

Palerm dijo: "Son una startup, y ahora su enfoque principal está en la constelación y el desarrollo, por lo que no sorprende que sus clientes hayan recibido muy poco apoyo".

Sugirió que las terminales de Starlink valían mucho más incluso que su costo inflado, y la industria calculó el valor de cada terminal en alrededor de $2,000.

Insider verificó las quejas de los cuatro clientes de Starlink sobre la compañía a través de los correos electrónicos de prueba de compra y la correspondencia que enviaron a SpaceX.

SpaceX no respondió a la solicitud de comentarios de Insider.

