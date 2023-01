Esta nueva función de WhatsApp te solucionará la vida ¡Descúbrelo!

La app de Meta sigue incorporando nuevas herramientas para tener una mejor experiencia en la mensajería digital de sus millones de usuarios. Hoy, La Verdad Noticias te comparte que añadieron una función para mejorar la forma de mandarse un WhatsApp a uno mismo.

Si buscas una solución para chatear contigo mismo y no molestar a otros contactos con mensajes no deseados (muchas veces de documentos o fotos que quieres descargar para ti), nosotros te explicamos todo lo que debes hacer.

El Año Nuevo 2023 trajo un regalo muy especial a la aplicación de mensajería de Meta, siendo uno de los más esperados por todos los usuarios que usan la app diariamente. Antes informamos otros trucos muy útiles para exprimir al máximo la app de mensajería.

¿Cómo usar Message Yourself en WhatsApp?

Message Yourself, la nueva función de WhatsApp

Se trata de Message Yourself, una función para dispositivos iPhone y Android, con la que no será necesario crear un grupo, eliminar a todos los integrantes y quedarse solo para enviarte auto mensajes. Esto te facilita la forma de guardar datos, archivos o apuntar cosas que no quieres olvidar.

“Message Yourself” puede verse como un chat contigo mismo en WhatsApp donde podrás enviarte notas de voz, fotos, textos, audios o todo lo que desees recordarte al final del día. Sin duda le solucionará la vida a muchos usuarios que usan diariamente la app de Mark Zuckerberg como una aplicación de notas.

Te puede interesar: WhatsApp: Ya podrás administrar tu historial de llamadas en la versión web de la app

¿Cómo mandarte mensajes a ti mismo en WhatsApp?

Según información del portal Cronista, para mandarse un WhatsApp a uno mismo debes seguir los siguientes pasos:

Abre la aplicación de WhatsApp. Debes seleccionar "crear un nuevo chat" En el desplegable de la App, observarás que tu contacto aparece en la parte superior del listado. Seleccionas tu nombre y ¡Eso es todo!

Conoce las últimas actualizaciones de tecnología. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram