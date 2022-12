Esta navidad trasforma tu Android TV en una chimenea con esta app

¿Quiénes no crecieron viendo películas de navidad en la que las familias se reunían alrededor de una chimenea para calentarse y convivir? ¿O el ciento de películas en las que Santa Claus entraba por ahí para dejarle regalos a los niños bajo su árbol de navidad?

Hoy en día, tener una México es mucho más fácil de lo que te podrías imaginar, pero no creas que te estamos hablando de realizar una construcción, más bien, te mostraremos cómo convertir tu Android TV en una chimenea digna de un festejo navideño.

Cómo puedo convertir mi Android TV en una chimenea

Para crear una chimenea artificial con una Android TV debes descargar una aplicación desde Google Play Store. Hay varias opciones disponibles, como "Virtual FirePlace HD" o "Chimenea 3D".

Virtual FirePlace HD es una muy buena aplicación, ya que reproducirá la chimenea en un bucle eterno, pero lo mejor de todo es que podrás elegir entre distintos sonidos de acompañamiento sin pagar nada.

Te preguntarás por qué YouTube no fue la primera recomendación que te decidimos dar, pero esto se debe a que si no cuentas con la versión premium de la app, constantemente estarán apareciendo anuncios en… ¿Tu chimenea? Aunque si cuentas con YouTube Premium, también podría ser una muy buena opción, aunque claro, no te proporcionará calor.

¿Por qué en México no hay chimeneas?

La Verdad Noticias te informa que en México, la mayoría de las casas y edificios no tienen chimeneas porque el clima del país no lo amerita, como el frío no es el clima predominante, no es necesario que las personas tengan una para calentar el interior de sus hogares.

Por otro lado, el uso de chimeneas puede ser peligroso debido a la presencia de terremotos y otros fenómenos naturales, en su lugar, en vez de chimeneas, los mexicanos hacen uso de la calefacción, los ventiladores y el aire acondicionado. ¿Ya estás listo para tener una chimenea en tu hogar por medio de tu Android TV?

