Esta es la razón por la que los mexicanos están dejando de comprar en Telcel y AT&T

Telcel y AT&T han informado sobre las bajas en sus ingresos obtenidos por la venta de sus equipos pues tan solo en cifras, AT&T perdió el 12.4% y Telcel el 11.2% de sus ingresos por la venta de Smartphones.

No obstante, las compañías antes mencionadas sí aumentaron por los servicios de contratación que sus usuarios han decidido realizar. Básicamente, tal y como lo menciona la consultora especializada en telecomunicaciones, The CIU, la gente ya no está comprando sus teléfonos celulares en estas tiendas puesto que prefieren hacerlo en otras tiendas departamentales.

Con respecto a lo anterior mencionado, a principios de año, el 60.2% de lo usuarios de teléfonos habían adquirir sus equipos directamente con los operadores, 6 meses despúes, este número descendió a 47.5%

Mexicanos prefieren tiendas departamentales antes que las de Telcel

La Verdad Noticias te informa que esta disminución de ingresos por la venta de smartphones en las tiendas de Telcel y AT&T no se debe a que sus clientes ya no estén comprando sus teléfonos celulares con estas empresas pues las siguen utilizando, sin embargo, ellos han preferido comprar sus smartphones en tiendas departamentales o especializadas en teléfonos celulares en general.

Ahora, the CIU le está atribuyendo su baja a diversas variables como la crisis macroeconómica mundial pues de hecho, la principal razón por la que los mexicanos están prefiriendo adquirir sus equipos en las tiendas departamentales se debe a que en ellas pueden comprar sus smartphones en línea a la par que encuentran los mejores créditos que no les perjudique su economía.

¿Cómo puedo hablar con un asesor de Telcel?

Si necesitas hablar con un asesor Telcel, debes de acudir a tu Centro de Atención a Clientes más cercano o marcar al número *111 sin costo alguno desde tu equipo móvil de esta compañía.

