Esta es la promesa que Apple hizo en el 2022 y que no cumplirá

Las marcas más reconocidas del mercado suelen hacer promesas para mantener el interés de sus usuarios, algunas de estas son cumplidas y otras no, pero ahora, no es cualquier marca la que incumplirá con una de las promesas que se hizo para el 2022, sino que es Apple la que decepcionará a cientos de personas porque no estrenará su aplicación de música clásica.

En el 2021 ya había anunciado la adquisición de Primephonic, una plataforma de streaming de música clásica que formaría parte de Apple Music durante el presente 2022, sin embargo, el año está por acabar y aún no ha sido presentada. ¿Dónde se encuentra Apple Music Classical?

Hasta el momento existen muchas dudas al respecto, ya que no se sabe si realmente pasará a formar parte de Apple Music o si será una aplicación nueva que contará con sus propios usuarios y suscriptores, lo que sí se sabe es que el equipo de Apple y Primephonic estuvieron trabajando en conjunto.

Primephonic Apple ya no funciona

¿Por qué el Primephonic de Apple no se ha estrenado?

Justo como te lo estamos informando aquí en La Verdad Noticias, cuando se anunció la adquisición de Primephonic, Apple dijo que se dedicaría durante el 2022 a trabajar en una aplicación dedicada a ello, pero a un día de terminar el año no se ha promulgado al respecto.

Pero lo peor de todo, es que la aplicación original ya no funciona, de manera que los que ya usaban Primephonic se han visto afectados, teniendo que esperar a que Apple ponga las cartas sobre la mesa

Primephonic era una aplicación diferente al resto de las plataformas de música y su más grande peculiaridad es que estaba dedicada a la música clásica o académica.

No obstante, uno de los más grandes problemas para el estreno de la misma es que como estas piezas suelen durar más que las canciones comerciales promedio, el pago de los artistas sería diferente. Mientras tanto, no nos quedará más que esperar a que Apple lance un nuevo comunicado.

