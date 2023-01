Esta es la mejor app para ligar, te sorprenderás porque no solo es Tinder

¿Sabes cuál es la mejor aplicación para ligar hoy en día? En esta nota informativa de La Verdad Noticias descubrirás por qué no solo Tinder es la única o mejor opción para ti.

Si bien esta es una de las mejores aplicaciones para ligar, debemos de tomar en cuenta que las personas en general tienen diferentes intereses, es decir que mientras unos quieren encuentros casuales, otros intentan buscar una relación estable por medio de una app como la antes mencionada.

Es aquí donde podemos encontrarnos con una gran desventaja, pues aunque en tu Perfil puedes describir exactamente lo que buscas, al ser una app muy visual, la mayoría de las personas solo se fijará en el físico de sus posibles citas.

Por otro lado, existen otras aplicaciones que se superan por mucho, teniendo interfaces más completas y funciones más amigables, tal y como lo es el caso de Bumble, una aplicación en la que a diferencia de las mujeres en Tinder, aquí toman un poco más de protagonismo puesto que los hombres no se pueden comunicar con ellas a menos de que den el primer paso.

Otras ventajas de Bumble sobre Tinder radican en que en esta App puedes seleccionar filtros de lo que buscas, si tienes o no hijos, tu signo zodiacal e incluso puedas cambiar tu perfil de citas a otras dos opciones como un perfil de amistad y otro laboral

¿Cuál es la app de citas más usada?

No es fácil saber con certeza cuál es la aplicación de citas más utilizada en el mundo, pues en cada país y cada región existen diferentes apps con la misma finalidad, no obstante, algunas de las mejores apps para ligar son Tinder, Bumble, OkCupid, Hinge y Plenty of Fish. Con respecto al costo de Tinder, es completamente gratuita.

¿Cómo se liga en Tinder?

Si eres nuevo en esta app para encontrar mujeres, puedes tener algunas dificultades, ante tal situación, debes de aplicar algunos trucos para ligar en Tinder como por ejemplo, escoger tus mejores fotografías, escribir en tu perfil algunas de tus mejores cualidades y no ignorar a las personas que creas inalcanzables. Es decir, seleccionar a las personas que te interesen y muy probablemente logres congeniar con alguien.

