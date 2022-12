Esta app de Android intenta curar el dolor de las burbujas verdes de iMessage

Esta app intenta curar el dolor de las burbujas verdes de iMessage

Si hay algo en lo que los usuarios de iPhone y Android están de acuerdo es en el odio a las burbujas verdes. Una viruela en la comunidad de mensajería, las burbujas verdes arruinan los mensajes grupales de iPhone, terminan las relaciones y crean una experiencia terrible en general para todos los involucrados.

Una nueva aplicación llamada Sunbird quiere cambiar eso. Disponible en versión beta cerrada y con un lanzamiento previsto para el verano de 2023, el concepto es simple: los usuarios de Android podrán comunicarse con sus amigos de iPhone como si todos estuvieran usando un iPhone. A Macworld se le mostró una demostración del sistema en uso y es bastante ingenioso: inicie sesión con una ID de Apple, autentique su cuenta de iCloud con un código de autenticación de dos factores y comience a enviar mensajes de texto con sus amigos de iPhone en burbujas azules.

Sunbird es la aplicación que busca traer iMessage a los dispositivos.

Los desarrolladores afirman que, dado que utiliza el propio sistema iMessage de Apple, no hay ningún riesgo. Sunbird no almacena la contraseña de su ID de Apple en sus servidores y todos los mensajes aún están encriptados de extremo a extremo: “Los usuarios obtienen seguridad (cifrado), mensajería por Internet, medios de calidad total, chats grupales de iMessage, reacciones/respuestas, mensajes en vivo, escribir y leer recibos, con planes para agregar nuevas funciones regularmente”.

Continúa el intento de llevar iMessage a Android

Esta no es la primera vez que alguien intenta llevar iMessage a Android, pero parece ser la más simple. Otras soluciones necesitan una Mac o un iPhone que ejecute un software que se comunique con un servidor dedicado, pero Sunbird requiere muy poca configuración y cero inversión por parte del usuario que no sea una cuenta gratuita de iCloud. Además, los desarrolladores dicen que Sunbird será gratuito "por ahora", sin planes de monetizar el servicio en el lanzamiento.

Sin embargo, hay planes para expandir Sunbird a otras aplicaciones de mensajería. El primero en la lista es Whatsapp y Telegram y Messenger también están en su radar. El objetivo es convertir a Sunbird en una aplicación de mensajería integral que le permita comunicarse con cualquier persona en cualquier plataforma, sin importar qué servicio o sistema operativo estén usando. También hay planes para hacer una aplicación web para Sunbird.

“Al inventar una nueva tecnología que brinda a los usuarios de Android iMessage en Android, uno puede disfrutar de las funciones y características más populares que unen las principales aplicaciones de mensajería que la gente usa todos los días”, dijo Danny Mizrahi, director ejecutivo y fundador de Sunbird Messaging. "Una bandeja de entrada para todos sus mensajes".

Sin embargo, queda por ver si Apple permitirá que Sunbird opere sin una batalla legal. El método de Sunbird trae toda la experiencia de iMessage (indicaciones de escritura, fotos y videos sin comprimir y, por supuesto, burbujas azules) a los teléfonos Android y los desarrolladores afirman que no depende de Apple para seguirle el juego. Sin embargo, Apple ha admitido que el "bloqueo" de iMessage es una de las principales razones por las que no ha llevado el servicio a Android, por lo que es probable que se ofenda con el enfoque de Sunbird. No está claro qué recurso tiene Apple, ya que la aplicación estará en Google Play Store y no en App Store, pero es probable que los abogados de Apple analicen detenidamente una vez que llegue "en unos seis meses".

Por ahora, los usuarios de Android se unen a una lista de espera para participar en una versión beta cerrada de Sunbird. Entonces, la próxima vez que su amigo Android le envíe un mensaje de texto con una burbuja azul, es posible que no signifique que cambió de teléfono, sino que simplemente descargó una nueva aplicación.

