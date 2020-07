Esta aplicación mantiene vivas a las plantas ¡Te avisa cuando debes regarlas!

Esto es lo que pasa con las plantas: son hermosas, mejoran casi cualquier espacio y, en la mayoría de los casos, en general son bastante fáciles de cuidar con un poco de consideración a sus necesidades. Personalmente, no puedo vivir sin ellos, y fueron algunas de las primeras cosas que compré después de mudarme a la costa oeste recientemente y establecerme en un nuevo hogar.

Pero atender a una planta es mucho más fácil que, digamos, 10, aproximadamente la cantidad de plantas que he adquirido en las últimas semanas, particularmente cuando se trata de asegurarme de que estén regadas a tiempo. Y para ayudarme a entrar en una nueva rutina de riego con mis nuevos compañeros de cuarto ecológicos, opté por una aplicación para iOS llamada Planta.

Aquí está mi problema con las plantas que estoy tratando de mantener con vida: pocas de ellas son iguales, lo que significa que todas tienen diferentes horarios de riego y necesitan diferentes grados de luz solar directa o indirecta.

Estoy bastante organizado, pero no estoy en el nivel de diario de bala organizado. Y aunque algunas de mis especies de plantas eran familiares, como mis plantas de serpientes gemelas, mis diversos bebés suculentos y una planta de jade superdotada, otras, como mi ave del paraíso y un par de higos de hoja de violín, son más nuevos para mí.

Mi colega Shoshana Wodinsky mencionó que había descargado una aplicación llamada Blossom para ayudarla con su horario de riego para su gloriosa situación de 27 plantas, lo cual es envidiable.

¿Cómo funciona la aplicación?

Esta aplicación, que emite recordatorios de riego saludables como, "Tu planta es tímida para decir gracias en voz alta", fue bastante perfecta, pero la suscripción premium de la aplicación me habría costado 30 dólares por año, algo que no podría parecer para justificar.;

Después de un poco de investigación, encontré una aplicación gratuita llamada Florish y Freemium Planta. Ambos todavía están en mi teléfono, pero Planta es la joya de la corona de mi carpeta de plantas.

Esta aplicación te enseñará que cuidados debe tener cada planta

Florish es una gran aplicación con instrucciones de cuidado y luz bastante sencillas, que incluye problemas comunes a los que debe estar atento. Pero Planta realmente me convenció con la versión gratuita de su aplicación, que le permite también crear estrategias para las mejores casas para sus plantas al ingresar la luz y la orientación de varias habitaciones de su casa.

Me gusta esta función porque no se olvida ninguna planta el día del riego: tengo un registro en mi teléfono que me recuerda dónde están todas. Sé que esto suena muy tonto, pero si tienes más de una docena de plantas en tu casa, puede ser fácil olvidar una ocasionalmente.

Además, Planta te ayudará con la fertilización. Esta aplicación tiene una función de repetición si el suelo de la planta aún no está listo para recibir más agua, algo que encuentro particularmente útil para mi ave del paraíso.

No puedo hablar con las características más premium de la aplicación, pero puedes pagar para obtener ayuda con cosas como identificar problemas con una planta enferma y recomendaciones más específicas para las necesidades de la planta. Un mes le costará alrededor de 8 dólares, mientras que un año cuesta un poco más que Blossom a 36 dólares.

He tenido esta aplicación por un minuto ahora, y mis plantas están, afortunadamente, prosperando. Y si necesita ayuda en el área de riego, realmente no puede vencer el precio de forma gratuita.