Escape from Tarkov, el juego de shooter que es la nueva competencia de Fortnite

Aún está en etapa beta, pero Escape from Tarkov presume ser un juego digno de superar a Fortnite, porque está ofreciendo una experiencia de juego muy atractiva para la mayoría de los jugadores.

Misma modalidad, diferente estilo

Actualmente Fortnite ya tiene muchos competidores dentro del segmento Battle Royale, entre los más populares está PUBG, y los más recientes, Darwin Project o Apex Legends, pero otro título se ha unido a esta larga lista de competidores, y ese es Escape from Tarkov, que en sí no es un título nuevo y ha sido jugado por cerca de 2 años.

Sorprendentemente el año nuevo trajo una sorpresa para aquellos que utilizan la plataforma Twitch, y es que los juegos que ya tenían tiempo en los primeros lugares de popularidad fueron desplazados por uno que no había sonado tanto, Escape from Tarkov, el juego de modalidad shooter en primera persona con gráficos realistas.

Nuevo contendiente en Battle Royale

Este juego lleva cerca de 2 años en beta, al parecer no se le había dado el impulso ni la atención que requería, sin embargo de forma repentina se lanzó una campaña de marketing por parte de BattleState, el desarrollador de Escape from Tarkov, y consistió en que desde el 30 de diciembre hasta el pasado 5 de enero era posible obtener recompensas interesantes con tans solo asociar su cuenta dentro del juego con la de Twitch.

Algo que hay que tener mucho en cuenta es que Escape from Tarkov no es una copia de Fortnite, el estilo es completamente distinto, aunque comparten la modalidad básica del juego, en donde hay que buscar armas y trata de sobrevivir, sin embargo, el realismo es lo que caracteriza al nuevo rival en Battle Royale, y no, no vas a encontrar vestuarios exóticos, ni armas extrañas, y por supuesto que nadie va a festejar bailando.

apuesta por los gráficos realistas

Ahora la pregunta que realmente importa ¿Escape from Tarkov podrá mantener el pico de jugadores que obtuvo mientras daba recompensas de forma gratuita? Porque es claro que apostar por gráficos realistas siempre ha funcionado, lo único que sabemos con certeza es que el tiempo nos dirá si Escape from Tarkov será el nuevo campeón de Battle Royale.

