Error de Paper Mario: The Origami King te impide completar el juego

Algunos errores son peores que otros. Si bien estamos acostumbrados a ver el extraño problema gráfico o de audio en nuestros juegos, estos normalmente no hacen que un juego sea imposible de ganar, pero parece que Paper Mario: The Origami King tiene un problema de diseño, lo que significa que no puedes completarlo.

Los jugadores descubrieron recientemente lo que parece ser una falla que interrumpe el videojuego hacia el final de Paper Mario: The Origami King que puede hacer que sea imposible terminar el juego en un archivo guardado existente.

El error se encuentra en el área de Shangri-Spa, donde los jugadores se dirigen después de derrotar a los primeros cuatro streamers en el juego. Los jugadores obtienen una Tarjeta de Sello que deben llevar a cuatro de los manantiales locales. Después de llegar a todos ellos y obtener sus ubicaciones estampadas en la tarjeta, los jugadores obtienen un pase VIP de Spring of Rainbows que les permite ingresar al área oculta de Spring of Rainbows.

El único problema es que un gorila NPC en la entrada de la primavera toma el pase VIP la primera vez que ingresa, eliminándolo de su inventario de forma permanente. Los jugadores actualmente no conocen la forma de obtener uno nuevo, por lo que si abandonas Spring of Rainbows por accidente, nunca podrás volver a entrar, ya que ni el NPC recuerda haberlo tomado. Y si guardas después de irte, estás condenado permanentemente. El canal Nintendo Unity, a través de Nintendo Life, lo desglosa todo en este video:

Más errores de Paper Mario: The Origami King

Para empeorar las cosas, esta área se encuentra hacia el final del juego, y si involuntariamente guardas tu progreso después de cometer este error, tendrás que reiniciar todo el juego desde cero, ya que no es posible volver a las versiones previas guardadas, como por ejemplo en Zelda: Breath of the Wild. Eso significa perder alrededor de 30 horas de progreso.

Pero eso no es todo: según Gaming Reinvented, existe un segundo problema de diseño de Paper Mario: The Origami King que impide que los jugadores obtengan el 100% de finalización. Este está presente en el área de Snif / Shroom City, donde, si cierras el agua en el hotel y te vas sin liberar el Sapo que se usa como tabla de surf, es imposible liberar ese Sapo más adelante en el juego. Si bien este no es un problema tan dramático como puedes terminar el juego, no obtendrás esa calificación tan importante del 100%.

Como señala Gaming Invented, los errores que interrumpen el juego como este son raros, pero aún aparecen de vez en cuando. El año pasado, Mario & Luigi Bowser's Inside Story + Bowser Jr’s Journey, un remaster del juego original Game 2009 DS, también tuvo un error que rompió el juego y causó que Luigi siguiera chocando contra las paredes si retrocedía cierto punto. Después de aproximadamente un mes, Nintendo finalmente pudo corregir ese error, así que tal vez no elimines ese error de Paper Mario: The Origami King todavía. Y para cualquier otra persona que juegue en este momento: no abandones Spring of Rainbows.