Error 404 ya no aparecerá en Brave debido a su convenio con Internet Archive

Brave es un navegador web que ha sido desarrollado por Brendan Eich, el mismo creador de JavaScript y cofundador de Firefox, basándose en Chromium, tal como sucede con Google Chrome o Microsoft Edge, pero con una interesantes propuestas relacionadas con la visualización de publicidad, además del manejo de la privacidad dentro del navegador.

Brave, navegador de código abierto

Como cereza del pastel, Brave quiere ofrecer a sus usuarios una experiencia enriquecida al olvidarse de los molestos errores 404 y algunos otros similares, siempre y cuando tengan relación con los sitios y artículos caídos por el tiempo transcurrido.

En vez de mostrar la pantalla con el error 404 o similar, Brave comenzará a mostrar las versiones antiguas de esos sitios, mismas que serán copias archivadas en los registros de Internet Archive, que utiliza una herramienta llamada WayBack Machine para guardar capturas de miles de millones de sitios y artículos web.

Versiones antiguas archivadas

Pero si no utilizas Brave no hay ningún problema, ya que esta novedosa característica estará disponible para otros navegadores en el futuro. Desgraciadamente el contenido web que se ha desaparecido con el paso del tiempo es enorme y representa una gran pérdida cultural, misma que en innumerables ocasiones topamos de frente al estar navegando y no encontrar la fuente original.

La unión entre Brave e Internet Archive busca que por defecto en la versión 1.4 del navegador evite esa pérdida, ya que cuando suceda que la página esté caída por el paso del tiempo, se ofrezca la posibilidad de redirigir a la copia almacenada en Wayback Machine.

Brave ofrece la posibilidad de ver la versión archivada

"Por defecto, Brave ofrece a los usuarios la opción de acceder con un solo clic a las versiones archivadas de páginas web que de otra forma no estarían disponibles. Específicamente, [la nueva función] escanea 14 códigos de error HTTP además del 404 (página no encontrada): 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525 y 526".

