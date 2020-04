Epic Games Store regala juegos y tiene descuentos para otros

Esta cuarentena ha beneficiado a los amante de los videojuegos y a eso nos referimos que los desarrolladores de juegos han tirado la casa por la ventana al hacer descuentos o regalara en línea sus productos; una de ellas es Epic Games Store quien se suma a la causa y ahora quiere igualar a Steam y Ubisoft presentando también sus ofertas y descuentos por primavera, que seguramente habrá un juego que comprarás.

Esta desarrolladora sabe que esto es una buena técnica para que sus seguidores no se olviden de su gran trayectoria, Epic Games le dará la oportunidad a sus fieles seguidores que de adquieran con descuento alguno de sus juegos como Red Dead Redemption 2, Borderlands 3 con 20 % y 50 % de descuento respectivamente.

Epic Games regala juegos

Por si fuera poco también la tienda también está regalando hasta el miércoles 8 de abril Totally Reliable Delivery Service, un delirante juego de envíos que mezcla algo de Crazy Taxi con sistemas basados en físicas que salió esta semana. Se puede jugar en solitario pero fue creado con el multijugador en mente, así que avisale a tus amigos porque tiene modo online.

Cabe mencionar, que entre los juegos que regalará se encuentra ‘Gone Home and Hob’, pero el próximo obsequio será mucho más al estilo británico y se trata de ‘Sherlock Holmes: Crimes and Punishments’. El juego, desarrollado por el estudio independiente Frogwares, con sede en Ucrania se lanzó en el 2014 y nos permite enfrentarnos a una serie se deis asesinatos con personas desaparecidas y muchos robos.

Los mayores descuentos que ofrece Epic Games Store son del 80 % y son aquellos videojuegos como Far Cry Primal, Darksiders II Deathinitive Edition, Darksider Warmastered Edition, Towerfall Ascension, Super Meat Boy, entre otros. En realidad habrá una cantidad de 126 videojuegos con descuento.