Agencias/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- ¡Entérate! Facebook pedirá fotos para no cancelar tu cuenta. La idea es garantizar la seguridad de la cuenta de cada usuario y no se víctimas de un mal uso de información o de los falsos perfiles. Cada perfil tiene por lo menos una selfie y para Facebook resulta sospechoso que una persona no cuente con una fotografía de este tipo en su perfil, por eso ahora la red social se encargará de pedirlas para confirmar que es tu cuenta. Facebook te pedirá la fotografía en el momento que tenga duda de tu identidad, cuando no puede asegurar que quien intenta iniciar la sesión sea el usuario de esa cuenta.

Si tu cuenta ha sido suspendida.

Si llevas demasiado tiempo de no acceder.

Si has intentado o alguien entrar en repetidas ocasiones con una contraseña incorrecta.

Si usaste o alguien lo hizo para hacer un mal uso de la cuenta, fraudes o algunas otras malas funciones.

Son varios los factores a considerar para que Facebook pueda pedirte una fotografía:Este proceso de revisión no será nada fácil, ya que se hará de manera manual y no por una computadora; esto quiere decir que será una persona la que corroborará la identidad del usuario. En caso de que no pueda confirmarse la identidad, la cuenta será cancelada.