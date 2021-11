Encuentran una Apple Store abandonada con productos de hace 25 años

Una tienda de Apple abandonada fue descubierta con una gran cantidad de productos de colección y merchandising con el logotipo de la manzana multicolor de la compañía que data de hace unos 25 años.

Los productos hallados en este lugar son considerados de colección, de la época en la que Steve Jobs ascendía en el mundo tecnológico con sus innovaciones.

Según pudo enterarse La Verdad Noticias, las imágenes de la tienda de Apple fueron difundidas por un usuario de Reddit, que obtuvo las fotos de una persona que solía trabajar en la tienda en 1995.

Apple Store abandonada

El lugar tiene aspecto de abandono total.

Según Applesfera, en la App Store abandonada se alcanza a apreciar exhibidores llenos de productos de la marca como softwares, juegos para las Mac de estos tiempos y una colección de relatos de Beatrix Potter junto con varios juegos infantiles y diccionarios.

Cada uno de los objetos en la Apple Store podrían valer miles de dólares.

Alrededor de la tienda se aprecian diversos carteles de la famosa campaña publicitaria Think Different, incluso una dedicada a Pablo Picasso.

La tienda ya no existe

La Apple Store abandonada había sido captada en 2005.

Una investigación más profunda nos permitió descubrir que las imágenes de la Apple Store sí corresponden a un establecimiento de hace más de dos décadas, pero las fotos fueron tomadas en 2005 y la tienda ya no está en el mismo lugar.

De acuerdo con el portal iPhoneinCanada.com, el fotógrafo que captó el sitio hace más de 20 años escribió:

La tienda parece haber estado cerrada hace mucho tiempo. Una gruesa capa de polvo se asienta sobre todo. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron las pancartas de ‘Think Different’. Son hermosas y verlas en el escaparate de la tienda acumulando polvo y siendo despreciadas me enojó. El lugar parecía un cementerio. En cierto modo lo era, el logotipo del arcoíris, las máquinas beige, los viejos carteles Think Different, el tipo de letra Garamond, etc.”

El usuario de Reddit que compartió las fotos recientemente se comunicó con el autor original a través de correos electrónicos, y así fue como se enteró de que la Apple Store abandonada en Kuwait ya no está en la misma ubicación, pues el edificio donde se encontraba ha sido renovado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.