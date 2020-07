En medio de una reacción violenta, el ejército de EE. UU. se retira de Twitch

/img/2020/07/22/ejercito-de-ee_-uu_twitch.jpg

El Ejército de los Estados Unidos (EE.UU.) se ha enfrentado a una reacción violenta sostenida en las últimas semanas contra su canal Twitch orientado al reclutamiento, que ha prohibido a los televidentes preguntar sobre crímenes de guerra y por supuestos obsequios que simplemente llevaban a las personas a una página de reclutamiento. Ahora, en respuesta a esto, parece que el Ejército está poniendo fin a todas las actividades en Twitch, al menos por el momento.

Hoy en Twitter, el consultor de deportes y periodista Rod "Slasher" Breslau dijo que "debido a la reciente cobertura mediática de obsequios falsos y prohibiciones potencialmente inconstitucionales, el equipo de deportes del ejército de EE. UU. Ha detenido la actividad social, la transmisión en Twitch y las activaciones oficiales con Twitch, incluida la participación en los próximos eventos de Twitch Rivals ", señalando además que el Ejército podría no reanudar este tipo de esfuerzos de marketing hasta la primavera de 2021.

El ejército de EE. UU se retira de Twitch

Breslau citó específicamente un correo electrónico que detalla todo esto, que proviene de una persona cercana al Ejército. Kotaku también ha visto este correo electrónico. Entre otras cosas, señala explícitamente la cobertura de noticias negativas de los esfuerzos de Twitch del Ejército como una razón para la decisión de silenciar la radio.

Kotaku contactó al Ejército y a Twitch para obtener más información. El Ejército no respondió, y un representante de Twitch dijo en un correo electrónico que la compañía no "tiene nada que agregar" en este momento.

A partir de ese momento, el canal Twitch del Ejército de EE.UU. no ha transmitido en casi dos semanas. Durante ese tiempo, numerosas personas, serpentinas y organizaciones han criticado los esfuerzos del Ejército. Esto incluye organizaciones legales como la ACLU y, hoy, el Instituto Knight First Enmienda de la Universidad de Columbia, que exigió en un comunicado de prensa recibido por Kotaku que el Ejército y la Armada dejen de prohibir a los televidentes que preguntan sobre crímenes de guerra.

"Una vez que el gobierno abre un espacio para la actividad expresiva al público en general, la Primera Enmienda le prohíbe excluir a los oradores de ese espacio sobre la base del punto de vista", dijo Katie Fallow, abogada del personal del Instituto Knight First Enmienda, en el comunicado de prensa. "El Ejército y la Armada no pueden eliminar constitucionalmente los comentarios o prohibir a las personas de estos canales de Twitch simplemente por hacer preguntas sobre cuestiones que preferirían no abordar".

Como resultado de todo esto, según Vice, la Representante de los Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, ahora planea presentar una medida que evitaría que los militares gasten dinero para reclutar a través de servicios como Twitch. Específicamente, prohibiría a los militares usar fondos para "mantener una presencia en Twitch.com o cualquier videojuego, deportes electrónicos o plataforma de transmisión en vivo". En la actualidad, la medida es solo un proyecto de enmienda presentado al proyecto de ley de Asignaciones de la Cámara, por lo que podría no sobrevivir a las revisiones de varios comités en las próximas semanas.

Mientras que el Ejército, por el momento, está cesando sus esfuerzos en Twitch, la Marina continúa manteniendo una presencia activa en la plataforma de transmisión en vivo propiedad de Amazon, una que también ha recibido fuertes críticas por prohibiciones y tácticas dudosas como la inflación de conteo de vistas. El canal de la Armada transmitió recientemente y actualmente no hay indicios de que se detenga. Mientras continúe empleando tácticas de moderación de mano dura, es poco probable que las demandas de cambio se detengan tampoco.